Welt­weit fin­det am 29. April der inter­na­tio­na­le Tag des Tan­zes statt und ver­bin­det alle Alters­grup­pen und Natio­na­li­tä­ten durch gemein­sa­me Tanz­freu­de zu Melo­dien aus ver­schie­de­nen Regio­nen. In die­sem Sin­ne laden das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te und der Arbeits­kreis Senio­ren­tanz Bay­reuth am Don­ners­tag, 27. April um 19 Uhr zum Erleb­nistanz in Bay­reuth ein. Unter Anlei­tung von Eri­ka Rich­ter und Syl­via Simo­net­ti wer­den gemein­sam neue Tanz­for­men wie Kreis- und Grup­pen­tän­ze zu Melo­dien und Rhyth­men aus der gan­zen Welt getanzt. Es sind kei­ne Vor­kennt­nis­se und auch kei­ne Tanz­part­ne­rin bzw. Tanz­part­ner erfor­der­lich. Ver­an­stal­tungs­ort ist die Frie­dens­kir­che Bir­ken, Frie­den­str. 1, 95447 Bay­reuth. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de