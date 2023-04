Ver­sier­te Gui­des füh­ren bei der Exkur­si­on durch die Region

Mit ins­ge­samt drei Tou­ren bie­ten der Moun­tain­bike-Beauf­trag­te des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Marc Kober, und Tobi­as Trä­ger sport­li­che High­lights im Obermain•Jura. Los geht es am Sams­tag, 13. Mai 2023, ab 12 Uhr am Markt­platz in Lich­ten­fels mit der All-Trails-Tour (Anmel­dung erforderlich).

Wer es ger­ne etwas schnel­ler und mit Power liebt, der tritt in die Peda­le und genießt die „All-Trails-Tour“. Bei der zir­ka vier­stün­di­gen Moun­tain­bike-Rund­tour füh­ren die zwei Gui­des hin zu den Trails im Obermain•Jura, wo sport­li­che Abfahr­ten gemei­stert wer­den kön­nen. Um zwi­schen den Trails Kraft zu tan­ken, gibt es ent­lang der Strecke eine klei­ne Stärkung.

Moun­tain­bike-Tou­ren im Überblick

Mai „All-Trails-Tour“

Juli „Genuss-Tour“

Sep­tem­ber „Mädels-Tour“

Genaue Infor­ma­tio­nen inklu­si­ve Anmel­de­for­mu­lar sind auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de zu fin­den. Vor­aus­set­zun­gen für die Teil­nah­me an den MTB-Tou­ren sind ein gelän­de­taug­li­ches (E-)MTB, ein Helm sowie Spaß an klei­nen Her­aus­for­de­run­gen mit dem Bike.

Alle wei­te­ren geführ­ten Erleb­nistou­ren fin­den Inter­es­sier­te im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re, die kosten­los unter www​.ober​main​-jura​.de zum Down­load zur Ver­fü­gung steht und im Land­rats­amt Lich­ten­fels sowie in den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich ist (Kon­takt: info@​obermain-​jura.​de, 09571 18–9292).