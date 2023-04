Der Land­kreis radelt im Mai erneut für gutes Klima

21 Kom­mu­nen neh­men an drei­wö­chi­ger Akti­on STADT­RA­DELN teil

Unter dem Mot­to „Radeln für ein gutes Kli­ma“ nimmt der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt von Sams­tag, 6. Mai, bis Frei­tag, 26. Mai 2023, wie­der an der inter­na­tio­na­len Kam­pa­gne STADT­RA­DELN des Kli­ma-Bünd­nis­ses teil.

In die­sem Zeit­raum kön­nen alle, die im Land­kreis leben, arbei­ten, einem Ver­ein ange­hö­ren oder eine (Hoch-)Schule besu­chen, bei der Akti­on mit­ma­chen und mög­lichst vie­le Kilo­me­ter auf dem Rad sam­meln. Bei die­sem Wett­be­werb geht es dar­um, 21 Tage lang mög­lichst vie­le Wege beruf­lich und pri­vat kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurückzulegen.

Als Auf­takt emp­fiehlt der Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Micha­el För­ster, eine Stern­fahrt mit dem Rad zur Fahr­rad­mes­se nach Her­zo­gen­au­rach. Die­se fin­det am Sams­tag, 6. Mai von 9 bis 14 Uhr in der Her­zo­gen­au­ra­cher Innen­stadt statt.

Alle geplan­ten Aktio­nen rund um das Stadt­ra­deln gibt es auch im Online-Ver­an­stal­tungs­ka­len­der unter https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​k​a​l​e​n​d​er/.

Anmel­dung und Teilnahme

21 Land­kreis-Kom­mu­nen sind betei­ligt: Adels­dorf, Aurach­tal, Bai­er­s­dorf, Buben­reuth, Bucken­hof, Ecken­tal, Gro­ßen­see­bach, Herolds­berg, Her­zo­gen­au­rach, Höch­stadt, Hess­dorf, Kalch­reuth, Marl­off­stein, Möh­ren­dorf, Röt­ten­bach, Spar­dorf, Utten­reuth, Vesten­bergs­greuth und Weisendorf.

Wer mit­ma­chen will, kann für sei­ne Kom­mu­ne oder auch für den gesam­ten Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt in ver­schie­de­nen Teams antre­ten. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schu­le, eine Fei­er­abend­tour oder der Weg zum Ein­kau­fen: Jeder Kilo­me­ter zählt. Unter stadt​ra​deln​.de/​h​ome kön­nen sich Inter­es­sier­te schon jetzt anmel­den, sich Grup­pen anschlie­ßen oder eige­ne Grup­pen gründen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch unter www​.stadt​ra​deln​.de oder in der App www​.stadt​ra​deln​.de/​app. Bei Fra­gen steht Micha­el För­ster, Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­ter des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, unter 09131 803 1277 oder per Mail: Radverkehr@​erlangen-​hoechstadt.​de ger­ne zur Verfügung.

Über Stadt­ra­deln

Die Akti­on „Stadt­ra­deln“ will gemein­sam mit dem Kli­ma-Bünd­nis dazu anre­gen, künf­tig das Fahr­rad statt das Auto als Ver­kehrs­mit­tel zu nut­zen. Jede Kom­mu­ne kann sich anmel­den und selbst fest­le­gen, wann sie sich drei Wochen lang betei­li­gen will. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen dann in die­sem Zeit­raum Kilo­me­ter auf dem Fahr­rad sam­meln. Die bun­des­wei­te Kam­pa­gne läuft von Mai bis Sep­tem­ber 2023. Unter Berück­sich­ti­gung der Ein­woh­ner­zahl wird die Kom­mu­ne mit den mei­sten Gesamt­ki­lo­me­tern am Ende ausgezeichnet.