„Ohne Flug­zeug in den son­ni­gen Süden: Rei­sen mit sanf­tem Fußabdruck“

Rei­sen und dabei Kli­ma­schutz mit indi­vi­du­el­lem Erleb­nis kom­bi­nie­ren: Ulrich Dop­hei­de vom LBV gibt in sei­nem Vor­trag am Diens­tag­abend, 25. April, ab 19.30 Uhr vie­le kosten­gün­sti­ge und mög­lichst kli­ma­ver­träg­li­che Bei­spie­le, wie man ohne Flug­zeug in den Süden kommt. Sie sind vom Refe­ren­ten selbst erprobt und wer­den kon­kret, bebil­dert, anschau­lich und leicht nach­voll­zieh­bar dar­ge­stellt. Der Natur- und Umwelt­päd­ago­ge gibt wert­vol­le Tipps für emp­feh­lens­wer­te Unter­künf­te, Ver­pfle­gung, für nach­hal­ti­ges Ver­hal­ten und für die Mobi­li­tät vor Ort. Alle Teil­neh­mer des Vor­trags erhal­ten nach Wunsch ein aus­führ­li­ches Skript, das die eige­ne Rei­se­vor­be­rei­tung hilf­reich unter­stützt. Der Vor­trag ist kosten­los und fin­det im Rah­men der LBV-Monats­ver­samm­lung im Land­gast­hof Kai­ser in Dörf­les-Esbach statt. Wer ver­hin­dert ist, kann sich auch online ein­wäh­len unter www​.t1p​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​o​n​l​ine. Das Vor­trags-Skript mit vie­len kon­kre­ten Tipps kann man auch von der Inter­net­sei­te des gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­eins unter www​.coburg​.lbv​.de herunterladen.