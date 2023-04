Der Baur Sport­ver­ein Burg­kunst­adt ver­an­stal­tet in den Pfingst­fe­ri­en 2023 wie­der einen Ten­nis-Kom­pakt­kurs für sport­be­gei­ster­te Ein­stei­ger. Der Kurs ori­en­tiert sich am Xpress-Kon­zept des inter­na­tio­na­len Ten­nis­ver­ban­des und wird von Ste­fan Kor­nitz­ky (B‑Li­zenz-Trai­ner) gelei­tet. In vier 90-minü­ti­gen Trai­nings­ein­hei­ten ste­hen jeweils unter­schied­li­che ten­nis­spe­zi­fi­sche Inhal­te auf dem Plan, so dass die Teil­neh­mer am Ende mit den wich­tig­sten Grund­la­gen des Sports ver­traut sind.

Die Ein­hei­ten fin­den von Mon­tag, 29. Mai, bis Don­ners­tag, 01. Juni, jeweils von 17 bis 18:30 Uhr auf der Baur SV Ten­nis­an­la­ge, Dr. Satt­ler Stra­ße 1 in Burg­kunst­adt statt. Die Kurs­ge­bühr in Höhe von 99 Euro umfasst Platz­mie­te, Trai­nings­ma­te­ri­al sowie Ten­nis­schlä­ger, die vom Ver­ein zur Ver­fü­gung gestellt werden.

Da die Teil­neh­mer­zahl beschränkt ist, ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei Kurs­lei­ter Ste­fan Kor­nitz­ky per Tele­fon, Nach­richt oder E‑Mail (stefan.​kornitzky@​gmail.​com, 0176/92686847) not­wen­dig.