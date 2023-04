Regio­nal statt global

In der Frän­ki­schen Schweiz wer­den hoch­wer­ti­ge und sehr viel­fäl­ti­ge land­wirt­schaft­li­che Pro­duk­te von unse­ren Land­wir­ten erzeugt. Oft­mals wird die­ser Schatz aber nicht direkt vor Ort genutzt. Um dies zu ändern und den Anteil regio­nal erzeug­ter Lebens­mit­tel zu erhö­hen, ent­schied sich das Team der Sucht­hil­fe­ein­rich­tung Haus Mar­tins­ruh in Grä­fen­berg zur Teil­nah­me an einem sog. Bio-Regio-Coa­ching des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bay­reuth-Münch­berg. Das Bay­reu­ther Amt bie­tet dabei viel­fäl­ti­ge Unter­stüt­zung für inter­es­sier­te Ein­rich­tun­gen in ganz Oberfranken.

Am 20. April 2023 ende­te die­se Beglei­tung durch das Amt mit der Über­rei­chung einer Abschluss­ur­kun­de im Grä­fen­ber­ger Rat­haus: „Die Erhö­hung der regio­na­len und bio­re­gio­na­len Lebens­mit­tel in der Ver­pfle­gung auf einen Anteil von über 40% des Ein­kaufs­werts ist ein rie­si­ger Erfolg! Sie sind die erste Ein­rich­tung in Ober­fran­ken, die wir auf die­sem Weg beglei­ten durf­ten. Wir freu­en uns mit Ihnen und der gesam­ten Regi­on. Den Anteil regio­na­ler Lebens­mit­tel zu erhö­hen ist das Ziel der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung.“, beton­te Dr. Micha­el Schmidt, Lei­ter des AELF Bay­reuth-Münch­berg in sei­ner Fest­an­spra­che. Auch Land­rat Dr. Her­mann Ulm gra­tu­lier­te zu dem Erreich­ten und hob her­vor, dass vom Ein­kauf vor Ort klei­ne und mit­tel­stän­di­sche Fami­li­en­be­trie­be pro­fi­tie­ren, die auch unse­re Kul­tur­land­schaft erhal­ten. Von einer „Win-Win-Situa­ti­on für alle Betei­lig­ten“ sprach Grä­fen­bergs Bür­ger­mei­sters, Ralf Kunzmann.

Haus Mar­tins­ruh legt Wert auf (bio-)regionale Lebensmittel

Aber was wur­de nun kon­kret erreicht? Die Zie­le des Haus Mar­tins­ruh waren schon zu Beginn des Coa­chings im Sep­tem­ber 2022 klar: Die Erhö­hung des Anteils regio­na­ler und bio­re­gio­na­ler Lebens­mit­tel, die gesund­heits­för­der­li­che Opti­mie­rung des Spei­se­plans sowie die Bewusst­seins­bil­dung der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner. Dank sei­nes Elans kann die Ein­rich­tung nun in allen Punk­ten eine stol­ze Bilanz auf­wei­sen. Auf dem Weg dahin beglei­te­ten sie ein Coa­ching-Team, bestehend aus: Mit­ar­bei­te­rin­nen des Amtes aus Bay­reuth dem Pro­jekt­ma­na­ger der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz Juli­us Stint­zing, und der erfah­re­nen Küchen­lei­te­rin Gabi Ruckdeschel.

Gewinn für Gesund­heit und Nachhaltigkeit

Die Bevor­zu­gung wenig ver­ar­bei­te­ter Lebens­mit­tel und die Ver­rin­ge­rung des Fleisch­an­teils (ins­be­son­de­re Wurst­wa­ren) erlau­ben es nun, qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ges Fleisch und ande­re Pro­duk­te wie Kar­tof­feln, Getrei­de, Lin­sen, Milch oder Eier aus der Regi­on und auch in Bio­qua­li­tät zu finan­zie­ren. Stint­zing freut sich für die Öko-Modell­re­gi­on: „Der regio­na­le Bio-Anteil liegt nun bei fast 10% des Ein­kaufs­werts“. So gewin­nen Gesund­heit und Nach­hal­tig­keit. „Und unse­re Waren­ein­kaufs­ko­sten sind im Ver­gleich zu Sep­tem­ber qua­si gleich­ge­blie­ben“ freut sich Haus­wirt­schafts­ko­or­di­na­to­rin Corin­na Wei­din­ger. Ein sehr wich­ti­ger Bau­stein ist der direk­te Kon­takt zu den regio­na­len Erzeu­gern und eine pas­sen­de Logistik.

Obst und Gemü­se viel­leicht bald aus eige­ner Herstellung

Den fei­er­li­chen Abschluss des Bio­Re­gio-Coa­chings im histo­ri­schen Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Grä­fen­berg sieht das Team des Haus Mar­tins­ruh aller­dings noch nicht als Ende ihrer Ent­wick­lung. Wenn es nach Alex­an­der Hüb­ner geht, dem Lei­ter der Ein­rich­tung, wird der Spei­se­plan schon bald um Pro­duk­te aus eige­ner Her­stel­lung ergänzt: „Zukünf­tig wol­len wir zusam­men mit den Bewoh­nern auch unse­ren eige­nen Gar­ten bewirt­schaf­ten. Obst, Gemü­se und sogar ein Bie­nen­volk für die Honig­her­stel­lung wären vorstellbar!“

Hin­ter­grund­in­for­ma­ti­on: AELF Bay­reuth-Münch­berg unter­stützt Einrichtungen

Das AELF Bay­reuth-Münch­berg unter­stützt alle Ein­rich­tun­gen der Gemein­schafts­ver­pfle­gung in Ober­fran­ken bei der Ver­net­zung mit regio­na­len Lie­fe­ran­ten. Inter­es­sier­te kön­nen sich an gemeinschaftsverpflegung@​aelf-​bm.​bayern.​de wen­den. Zusätz­lich wer­den regel­mä­ßig Ver­an­stal­tun­gen zum Ein­satz von Bio­Re­gio-Lebens­mit­teln durch­ge­führt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.aelf​-bm​.bay​ern​.de/​e​r​n​a​e​h​r​u​n​g​/​g​v​/​i​n​d​e​x​.​php.