Geheimnisvolle Zeichen an der Wand: Finissage im Schloss Sassanfahrt

Am Sonn­tag, 23. April, endet um 16 Uhr die Aus­stel­lung „Writ­ten on the Walls“ von Man­fred Koch mit einer Finis­sa­ge im Schloss Sass­an­fahrt, Schloss­platz 1, 96114 Hirschaid.

Der Kunst­hi­sto­ri­ker Dr. Mat­thi­as Lie­bel wird in einem kur­zen Vor­trag die Foto­ar­bei­ten von Man­fred Koch vor­stel­len und anschlie­ßend mit dem Foto­gra­fen durch die Aus­stel­lung füh­ren. „Writ­ten on the Walls“ ist eine Serie von Foto­gra­fien, deren Titel von der Geschich­te des baby­lo­ni­schen Königs Bel­sa­zar inspi­riert ist. Dem König wur­de Unheil vor­aus­ge­sagt, das Mene­te­kel. Die Schrif­ten an der Wand in den Foto­gra­fien von Man­fred Koch sind nicht unbe­dingt unheil­ver­kün­dend, sie sind viel­schich­tig, mit­un­ter skur­ril, humor­voll und stim­men nach­denk­lich in ihrem Bezug zur urba­nen Umge­bung. Die mei­sten der Foto­gra­fien sind in Frank­reich ent­stan­den, vor allem in Paris und in Arles. Zur Aus­stel­lung ist im Erich Weiß Ver­lag ein Buch erschie­nen mit Text­bei­trä­gen u.a. von Nora Gomringer.

Anmel­dung nicht erfor­der­lich, frei­er Eintritt.

Ver­an­stal­ter sind die Kunst- und Kul­tur­büh­ne Hirschaid und das Katho­li­sche Bil­dungs­werk im Land­kreis Bamberg.