Die Thur­nau­er Foto­grup­pe als Bestand­teil von Natur & Frei­zeit e.V. betei­ligt sich an den Aktio­nen der dies­jäh­ri­gen Thur­nau­er „Früh­lings­ker­wa“ wie­der mit einer Foto­aus­stel­lung, die einen tie­fen Ein­blick in unser Schaf­fen gibt. Die Aus­stel­lung mit rund 100 Fotos wird im Anbau des Schlos­ses, Markt­platz 1, Ein­gang zu den Uni­ver­si­tä­ten, am 23. April um 10.00 Uhr eröff­net. Die Bil­der kön­nen bis 17.00 Uhr im Medi­en­raum, der auch mit dem Auf­zug erreich­bar ist, von den Besu­chern besich­tigt und bewer­tet wer­den. Die Ange­bo­te in den Stra­ßen rund um Kir­che und Schloss eröff­nen auch Mög­lich­kei­ten zum Foto­gra­fie­ren, bei­spiels­wei­se zu den The­men Markt, Men­schen, Street sowie alte und neue Archi­tek­tur. Wir freu­en uns auf eine Begeg­nung. Anzu­mer­ken ist, die Zufahr­ten zum Schloss sind gesperrt. Man muss ein paar Geh­mi­nu­ten in Kauf nehmen.

