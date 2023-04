Am 22. April fin­det in Forch­heim anläss­lich des EAR­TH­DAYs ein gro­ßer Nach­hal­tig­keits­tag statt. Unter Betei­li­gung zahl­rei­cher Orga­ni­sa­tio­nen und Geschäf­te sowie des städ­ti­schen Kli­ma­schutz­ma­nage­ments wer­den zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen und Info­stän­de in der Forch­hei­mer Innen­stadt statt­fin­den. Das genaue Pro­gramm fin­det sich unter https://​forch​heim​-for​-future​.de/​e​a​r​t​h​d​ay/

Gleich­zei­tig eröff­net der Ver­ein Forch­heim for Future e.V. von 10 bis 14 Uhr sein neu­es Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16. Es soll eine Keim­zel­le für Nach­hal­tig­keit mit­ten im Her­zen der Stadt Forch­heim wer­den und bie­tet Gele­gen­heit zum Reden, Sich-Tref­fen, Ken­nen­ler­nen, Ver­net­zen und Infor­mie­ren – u.a. über die zahl­rei­chen ande­ren Akti­vi­tä­ten, mit denen dafür gesorgt wer­den soll, dass das The­ma „Nach­hal­tig­keit“ einen immer grö­ße­ren Stel­len­wert in unse­rer Stadt ein­nimmt und Ent­schei­dun­gen in und für Forch­heim nicht nur kurz­fri­stig, son­dern mit einem ver­ant­wor­tungs­vol­len Blick auf eine bewuss­te und lebens­wer­te Zukunft getrof­fen wer­den. Zur Eröff­nung haben Bür­ger­mei­ster Schön­fel­der und Umwelt­mi­ni­ster Glau­ber ihr Kom­men und ein Gruß­wort zugesagt.