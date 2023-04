Rauch­ent­wick­lung aus Woh­nung Albrecht-Dürer-Straße

Auf­merk­sa­men Nach­barn ist es zu ver­dan­ken, dass bei einem Schmor­brand in der Küche einer Woh­nung in der Albrecht-Dürer-Stra­ße am Sams­tag­vor­mit­tag (22.04.) gegen 8.45 Uhr kei­ne Per­son schwe­rer ver­letzt wur­de. Durch pie­pen­de Rauch­warn­mel­der und Brand­ge­ruch alar­miert, zöger­ten sie nicht und rie­fen die Feuerwehr.

Die erst­ein­tref­fen­den Kräf­te der Abtei­lung Stän­di­ge Wache muss­ten sich zunächst mit Sperr­werk­zeug Zugang zur Woh­nung ver­schaf­fen. Anschlie­ßend konn­te ein Trupp unter Atem­schutz in die merk­lich ver­rauch­te Woh­nung vor­ge­hen. Obwohl auf Klop­fen und Rufen nie­mand die Tür geöff­net hat­te, fan­den die Kame­ra­den eine Per­son in der Woh­nung auf und führ­ten die­se umge­hend der ret­tungs­dienst­li­chen Behand­lung zu. Sie wur­de zur wei­te­ren Abklä­rung ins Kran­ken­haus ver­bracht, trug durch die früh­zei­ti­ge Alar­mie­rung der Ret­tungs­kräf­te aber glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen davon. Als Ursa­che der Rauch­ent­wick­lung konn­te ein Schmor­brand in der Küche aus­ge­macht und schnell gelöscht werden.

Abschlie­ßend wur­de die Woh­nung noch mit einem Über­druck­lüf­ter vom Rauch befreit.

Nach rund 20 Minu­ten war der Ein­satz bereits been­det, alar­miert waren die Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache und St. Geor­gen mit ins­ge­samt 23 Ein­satz­kräf­ten. Eben­falls vor Ort waren der Ret­tungs­dienst und die Polizei.