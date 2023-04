Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main ver­an­stal­tet eine Vogel­stim­men­wan­de­rung mit Bernd Flie­ger am Kalk­berg bei Weis­main. Am Sonn­tag, 30. April 2023, kön­nen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ab 8 Uhr die Vogel­welt der viel­fäl­ti­gen Jura­land­schaft mit ihren Buchen­wäl­dern, Wachol­der­hei­den, Wie­sen, Äckern und Hecken ent­decken und dem mor­gend­li­chen Gesang der Vögel lau­schen. Sofern vor­han­den, wer­den die Teil­neh­mer gebe­ten, ein Fern­glas mit­zu­brin­gen. Bei Dau­er­re­gen ent­fällt die Veranstaltung.

Treff­punkt ist der Park­platz am Bau­hof in Weis­main. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist erforderlich.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder 09575/921455 ent­ge­gen. Der Teil­neh­mer­be­trag beträgt drei Euro, Kin­der sind kostenfrei.