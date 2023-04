TEN­NIS: Sams­tag Eröff­nung und Jugendturnier

Immer im April blicken die Ver­ant­wort­li­chen des TC Forch­heim sor­gen­voll in den Him­mel. Für die Plät­ze benö­tigt es ein Mini­mum an Son­ne und wenig Regen. Aber egal, wie sich das Wet­ter ent­wickelt, am Sams­tag, den 22. April ab 12 Uhr wird die Sai­son eröffnet.

Es ist eine Her­aus­for­de­rung für den Platz­wart die noch rela­tiv feuch­ten Plät­ze zu wal­zen und damit für den Spiel­be­trieb vor­zu­be­rei­ten. Aber wie jedes Jahr gelingt es dann doch immer irgend­wie und so kön­nen bereits am heu­ti­gen Frei­tag­nach­mit­tag die jun­gen Teil­neh­mer des Gut­ten­berg Cup, ein Jugend­tur­nier des Nach­bar­ver­eins TC Neunkirchen/​Brand, auf eini­gen Plät­zen um das Fort­kom­men in die­sem Tur­nier antreten.

Am Sams­tag ste­hen dann ab 12 Uhr Mit­glie­der des TC Forch­heim für Inter­es­sier­te Kin­der und Ein­stei­ger bereit, um die­sen die Anla­ge zu zei­gen und über die Mög­lich­kei­ten des sams­täg­li­chen Kids- und Ein­stei­ger­treffs zu reden, die bei­de offi­zi­ell am 6. Mai um 10 Uhr begin­nen und über den Som­mer bis Schul­fe­ri­en­be­ginn laufen.

Gleich­zei­tig öff­net Club­wirt Hakan Kara­bag ‚Dil­eks Küche‘, damit auf Ter­ras­se und im Club­heim vor, wäh­rend und nach dem Spiel zusam­men­ge­ses­sen und über die eine oder ande­re spiel­tak­ti­sche Vari­an­te gefach­sim­pelt wer­den kann.

Wenn es das Wet­ter zulässt wird für die anwe­sen­den Spie­le­rin­nen und Spie­ler gegen 13 Uhr ein klei­nes Spass­tur­nier mit Regel­kun­de ver­an­stal­tet und wie immer zu Beginn der bay­ri­schen Ver­bands­spiel­run­de holen sich die Mann­schafts­füh­rer ihre Spiel­bäl­le und Regel­an­wei­sung von Mann­schafts­füh­re­rin Caro­li­ne Krü­ger ab.

Ab Sonn­tag 23. April läuft dann die Frei­luft­sai­son im Regel­be­trieb auf allen Plät­zen, die bis dahin bespiel­bar sein wer­den. Ab 6. Mai beginnt die offi­zi­el­le BTV Medenspiel­run­de für die Mann­schaf­ten. Gäste und Zuschau­er sind jeder­zeit will­kom­men. Inter­es­sier­te, die sich am Sams­tag nicht auf der Anla­ge infor­mie­ren kön­nen, kön­nen jeder­zeit eine Nach­richt an verwaltung@​tc-​forchheim.​com sen­den und erhal­ten dort spon­tan und zuver­läs­sig alle Fra­gen beantwortet.

