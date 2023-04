Mar­kus Barth „Ich bin raus!“

Do., 20.04.2023 um 20 Uhr

Mar­kus Barth ist raus – und nimmt Sie mit: Raus aus der Qua­ran­tä­ne, raus aus anstren­gen­den Inter­net­dis­kus­sio­nen und lusti­gen Whats­App-Grup­pen, aus Wich­tig­tue­rei und Selbst­op­ti­mie­rungs-Gedöns, ja sogar raus aus sei­nen vier Wän­den. Dau­er­cam­pen weni­ge Meter neben der eige­nen Woh­nung? Na ja, es sind halt beson­de­re Zei­ten. In sei­ner neue­sten Solo­show fin­det und fei­ert der mehr­fach preis­ge­krön­te Stand-up Come­di­an und Best­sel­ler-Autor die Rück­tritt­brem­se im Ham­ster­rad. Er hebt ab und guckt aus der Vogel­per­spek­ti­ve auf all die ande­ren Vögel. Und merkt: „Sogar ein Bäll­chen­bad ist nur von außen schön – von innen isses Hart­pla­stik mit Kau­gum­mis von vor­ge­stern.“ Tau­chen Sie ein in das Uni­ver­sum eines der krea­tiv­sten Köp­fe der deut­schen Come­dy-Sze­ne. Ver­ges­sen Sie alles, was Sie gera­de noch für mega­wich­tig hiel­ten und ent­decken Sie den Zau­ber eines gesun­den Leck-mich-am‑A***-Gefühls! Kurz: Kom­men Sie mit raus!

Ste­fan Eich­ner „…spielt Rein­hard Mey 2.0″

Sa., 22.04.2023 um 20 Uhr

Jetzt hat sich Ste­fan Eich­ner einen Wunsch erfüllt und ein abend­fül­len­des Rein­hard-Mey-Chan­son-Büh­nen­pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das er neben sei­nen eige­nen Musik-Kaba­rett-Pro­gram­men ab sofort live spie­len wird. Natür­lich, wie Rein­hard Mey selbst, ohne Band. Nur mit Gitar­re. Der Künst­ler selbst beschreibt den Abend so: „Die Lie­der beglei­ten mich mehr als ein hal­bes Leben lang: Zu Hau­se, auf Tour, eigent­lich stän­dig. Rein­hard ist ein­zig­ar­tig, nicht zu kopie­ren und dar­um soll es in die­sem Pro­gramm auch nicht gehen. Auch ist der Kon­zert­abend kein „Best of“. Rein­hard Mey hat über 500 Lie­der in sei­ner Kar­rie­re geschrie­ben. Eine unglaub­li­che Lei­stung. Von daher wür­de aus mei­ner Sicht eine Zusam­men­stel­lung aus z.B. den 20 größ­ten Erfol­gen die­ser Lei­stung nicht gerecht. Genau des­halb fin­den sich neben Klas­si­kern wie „Über den Wol­ken“ und „Gute Nacht, Freun­de“ auch Lie­der aus der „zwei­ten und drit­ten Rei­he“ wie­der, die – wie ich fin­de – auch gespielt wer­den müs­sen. In zahl­rei­chen Gesprä­chen nach den Kon­zer­ten erzäh­len mir die Besu­cher, dass ihnen gera­de das so gut gefällt. Die­se durch­weg posi­ti­ve Reso­nanz freut mich sehr und sorgt bei mir immer wie­der für gro­ße Vor­freu­de auf das näch­ste Konzert!“

Ass-Dur „Cele­bra­ti­on“

Do., 27.04.2023 um 20 Uhr

It’s a kind of magic! In CELE­BRA­TI­ON fei­ern die Brü­der Domi­nik und Flo­ri­an Wag­ner die Rück­kehr der Live-Show-Magie. End­lich fei­ern, aber was eigent­lich? Sie fei­ern die Frei­heit und das Leben, sie fei­ern Mozart und Hele­ne Fischer. Jeder Abend ist ein ein­zig­ar­ti­ges Erleb­nis, lustig und hoch­mu­si­ka­lisch, vol­ler Magie und Come­dy, Gesang und Kla­mauk. Sei­en Sie dabei, wenn die Brü­der auf der Büh­ne Lie­der ent­ste­hen las­sen, die so noch nie jemand gehört hat und musi­ka­lisch aus­fech­ten, wer der Bes­se­re ist – mit Kla­vier, Charme und Gei­ge. Lau­schen Sie unnach­ahm­li­chen Melo­dien und schlech­ten Wit­zen und erle­ben Sie was es heißt Geschwi­ster zu sein. Die­se Show hat Alles: Pop-Kon­zert Fee­ling, Klas­si­sches Kla­vier­kon­zert und Come­dy-Show. Let’s CELEBRATE!

Dave Davis „Ruhig, Brauner!“

Do., 27.04.2023 um 20 Uhr

Dave Davis, der „Suns­hi­ne-Gene­ra­tor“ der deut­schen Kaba­rett- und Come­dy-Sze­ne, hat sein als Live­show getarn­tes Sofort­hil­fe­pa­ket für Deutsch­land picke­packevoll geschnürt: Herz­lich will­kom­men zu „Ruhig, Brau­ner! – Demo­kra­tie ist nichts für Lap­pen“. Wir Men­schen ver­ste­hen uns als die letz­te Spros­se der Evo­lu­ti­ons­lei­ter, und das Leben könn­te doch so ein­fach sein, wären da bloß nicht all die ande­ren. Unse­re Mit­men­schen las­sen unse­ren „Aggro­zy­ten­pe­gel“ in kri­ti­sche Höhen schnel­len und wir eska­lie­ren. Gras­sie­ren­de Pan­de­mien, ein beschleu­nig­ter Kli­ma­wan­del und Wut beflü­geln­de sozia­le Ungleich­heit drän­gen sich in unser gesell­schaft­li­ches Pan­ora­ma. Gibt es beim Men­schen – ähn­lich wie bei Hun­den – auch Ras­sen? Und wenn ja, für wel­che Men­schen gilt dann die Lei­nen- und Maul­korb­pflicht? Ein nicht uner­heb­li­cher Teil der deut­schen Bevöl­ke­rung fühlt sich von der Kom­ple­xi­tät unse­rer Welt über­for­dert. Mit dem Klöp­pel der ein­fa­chen Lösun­gen läu­ten Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker ihre Hoch­kon­junk­tur ein und fin­den nicht nur bei gei­sti­gen Abend­grund­schü­lern Anklang. Was nun? Unter­gang als Weg? Kri­se als Devi­se? Kann man machen, muss man aber nicht. Oder viel­leicht lie­ber „Sin­ging In The Rain“? Muss man nicht machen, soll­te man aber! Sie wol­len wis­sen wie? Dann erle­ben Sie Dave Davis live! Der zwei­fa­che Prix-Pan­the­on-Gewin­ner, Come­dy­preis­trä­ger und Trä­ger des Stutt­gar­ter Besens in Gold spricht und singt in „Ruhig, Brau­ner!“ ein

Plä­doy­er für Lebens­freu­de und Zufrie­den­heit in sowohl geschmei­di­gen, als auch wid­ri­gen Zeiten.

Seve­rin Groeb­ner „Über­Hal­tung“

Sa., 29.04.2023 – 20 Uhr

Neh­men Sie Hal­tung an! Ger­ne, aber wel­che? Ist die Hal­tung gemeint von der man Schä­den bekommt? Oder die Hal­tung, die mit Zäu­nen und Fut­ter­mit­tel uns mit eiweiß­hal­ti­ger Nah­rung ver­sorgt. Viel­leicht art­ge­recht, wich­ti­ger aber zeit­ge­recht. Oder die Hal­tung zur Welt? Beson­ders schwie­rig, weil ja die Welt selbst so halt­los ist. Seve­rin Groeb­ner, selbst Hal­ter zahl­rei­cher Klein­kunst­prei­se und regel­mä­ßi­ger Unter­hal­tungs­be­auf­trag­ter für die Wie­ner Zei­tung und den WDR hält inne und ver­teilt Hal­tungs­no­ten und Hal­tungs­nö­te. Genaue­res weiß man nicht, Hal­tung kann man eben nur annehmen.

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​ter​fif​ty​fif​ty​.de.