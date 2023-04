Von zwei Egloff­stei­ne­rin­nen und ihrer Bezie­hung zu Goe­the erzählt Hei­de­ma­rie von Stock­hausen am Sonn­tag, den 30. April um 16 Uhr im Grä­fen­ber­ger Poe­ten-Eckela (Fried­manns Bräu-Stüberl, Bay­reu­ther Str. 14). Sie liest dazu aus Tex­ten von Hans-Max von Auf­seß, Her­mann von Egloff­stein und den bei­den betrof­fe­nen Damen. Die Wit­we des Aqua­rell-Malers Sieg­bert von Stock­hausen ist selbst in Egloff­stein gebo­ren und auf­ge­wach­sen. Sie hat eine Aus­bil­dung zur Buch­händ­le­rin in Nürn­berg absol­viert, wo sie seit 1968 lebt. Der Kul­tur­ver­ein Wirnt von Grä­fen­berg ver­dankt ihr eine wert­vol­le Bücher-Leih­ga­be für das Ritter-Wirnt-Museumsstübchen.

Der Ein­tritt ist frei.