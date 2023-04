Schach­ver­band Ober­pfalz fei­ert 100-jäh­ri­ges Jubi­lä­um – Ver­gleichs­kampf gegen Ober­fran­ken in Windischeschenbach

Am 25. Novem­ber 1922 wur­de in Schwan­dorf der Schach­ver­band Ober­pfalz (SVO) von zwölf Ver­ei­nen aus der Tau­fe geho­ben. Das 100-jäh­ri­ge Jubi­lä­um wird nun im Rah­men eines Ver­gleichs­kamp­fes gegen den Bezirks­ver­band Ober­fran­ken (BVO), der selbst schon in 2021 auf 100 Jah­re sei­nes Bestehens zurück­blicken konn­te, gebüh­rend gefeiert.

Daher dür­fen will­kom­me­ne Zuschau­er am Sams­tag, 29.04.2023, ab 13 Uhr in der Aula der Grund- und Mit­tel­schu­le Win­di­sche­schen­bach 64 hoch­kon­zen­trier­te Spie­le­rin­nen und Spie­ler, wel­che auf der Suche nach den besten Zügen sind, erwarten.

Um ein mög­lichst weit­rei­chen­des Spek­trum der jewei­li­gen Mit­glie­der abzu­decken, wird die­ser Ver­gleichs­kampf an den 32 Bret­tern in ver­schie­de­ne Kate­go­rien (Damen, Her­ren, Senio­ren, Jugend­li­che und Ehren­bret­ter) unter­teilt. Wenn auch bei­de Ver­bän­de sicher­lich im Wett­streit die Nase vor­ne haben wol­len, ste­hen soll das Mit­ein­an­der nicht zu kurz kom­men. So schlie­ßen sich dem Ver­gleichs­kampf eine Fei­er­stun­de und ein gemein­sa­mes Abend­essen an.

Dem Schach­club Win­di­sche­schen­bach wur­de dabei die Ehre zuteil, die­se Fest­ver­an­stal­tung aus­rich­ten zu dür­fen. Die geo­gra­phi­sche Lage, die rei­chen Erfah­run­gen des ort­an­säs­si­gen Schach­ver­eins in der Aus­rich­tung diver­ser Tur­nie­re und nicht zuletzt, dass Win­di­sche­schen­bach zu den Grün­dungs­ver­ei­nen des SVO zähl­te, erga­ben den Aus­schlag für die Zoiglhauptstadt.