Mot­to: „Mach, was dir gefällt!“

Die Wahl des Beru­fes ist eine der wich­tig­sten Wei­chen­stel­lun­gen im Leben. Nicht der ein­zel­ne muss zum Beruf pas­sen, son­dern der Beruf muss zum ein­zel­nen pas­sen. Aus die­sem Grund gibt es den bun­des­wei­ten Akti­ons­tag „Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ zur kli­schee­frei­en Berufs­ori­en­tie­rung für Jun­gen und Mäd­chen. Er fin­det in die­sem Jahr am 27. April 2023 statt.

Dar­auf weist das Orga­ni­sa­ti­ons­team für den Land­kreis Lich­ten­fels – die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Land­rats­am­tes, Ros­wi­tha Ull­ein, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, Bian­ca Heger, und die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit des Job­cen­ters, Fran­zis­ka Hit­tin­ger – hin. Es steht Unter­neh­men aus der Regi­on, die sich an der Akti­on betei­li­gen, für Fra­gen zur Verfügung.

Die jun­ge Frau­en­ge­nera­ti­on ver­fügt über eine sehr gute Schul­bil­dung, Doch trotz bes­se­rer Abschlüs­se als die männ­li­chen Schul­ab­gän­ger ent­schei­den sie sich bei der Aus­bil­dungs- und Stu­di­en­wahl haupt­säch­lich für „typisch weib­li­che“ Beru­fe oder Stu­di­en­gän­ge. Ande­rer­seits ent­schei­den sich auch die mei­sten Jungs für wei­test­ge­hend die­sel­ben Aus­bil­dungs­be­ru­fe und Stu­di­en­gän­ge und blei­ben in Sozi­al- und Pfle­ge­be­ru­fen unter­re­prä­sen­tiert, so Ros­wi­tha Ull­ein, die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Land­rats­am­tes Lichtenfels.

Das zen­tra­le Ziel des „Berufs-Schnup­per­ta­ges“ ist es, so Bian­ca Heger von der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, die Berufs­wahl bzw. die Berufs­ori­en­tie­rung von Mäd­chen und Jun­gen zu erweitern.

Die aktu­el­len Wir­kungs­stu­di­en (Quel­le: Kom­pe­tenz­zen­trum Tech­nik Diver­si­ty-Chan­cen­gleich­heit e. V., Am Stadt­holz 24, 33609 Bie­le­feld) zum Girls’Day und Boys’Day des Vor­jah­res zei­gen das Poten­ti­al des Akti­ons­ta­ges. Nach dem Schnup­per­tag konn­ten sich 27 Pro­zent der Boys’ Day-Teil­neh­mer vor­stel­len, in einem erzie­he­ri­schen oder sozia­len Beruf zu arbei­ten (vor­her 17 Pro­zent). Ähn­lich Ergeb­nis­se gab es auch bei den Girls’ Day-Teil­neh­me­rin­nen. Für 21 Pro­zent der Schü­le­rin­nen ist es denk­bar, einen Beruf in der Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie oder Infor­ma­tik zu ergrei­fen (vor­her 12 Prozent).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Kon­takt­da­ten der Fir­men und Ein­rich­tun­gen, die sich in der Regi­on an dem Akti­ons­tag betei­li­gen, sind unter www​.girls​-day​.de und unter www​.boys​-day​.de zu finden.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie deren Eltern, Unter­neh­men und Ein­rich­tun­gen kön­nen sich fer­ner für wei­te­re Infor­ma­tio­nen an das Orga­ni­sa­ti­ons­team für die Regi­on Lich­ten­fels wenden:

- bei der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg an die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit Bian­ca Heger, Tel.: 09561/93–309,

Mail: bianca.​heger@​arbeitsagentur.​de.

- im Job­cen­ter Land­kreis Lich­ten­fels an die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit, Fran­zis­ka Hit­tin­ger, Tel.: 09571/7552–211,

Mail: franziska.​hittinger@​jobcenter-​ge.​de

- am Land­rats­amt Lich­ten­fels an die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te Ros­wi­tha Ull­ein, Tel.: 09571/18–4244,

Mail: roswitha.​ullein@​landkreis-​lichtenfels.​de.