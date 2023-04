Fast eine Woche lang den Oster­brun­nen geschmückt

Die Frau­en der FSV-Orts­grup­pe Leu­ten­bach malen das gan­ze Jahr über Oster­ei­er an und waren nun nahe­zu eine gan­ze Woche mit dem Auf­bau des Oster­brun­nens in der Orts­mit­te beschäf­tigt. Baron Hein­rich von Pöl­nitz hat dazu Wedel für die Gir­lan­den aus sei­ner Dou­gla­si­en Kul­tur gespendet.

Behin­dert wur­den die Auf­bau­ar­bei­ten in die­sem Jahr durch das schlech­te Wet­ter mit Stark­ha­gel am Don­ners­tag­abend, wäh­ren­de des Auf­bau­es der Gir­lan­den, und am Frei­tag durch star­ke Sturm­bö­en, die das gegen den Regen auf­ge­stell­te Pavil­lon auf die bereits hän­gen­den Eier gewor­fen hat und eini­ge zerbrach.

Der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein wür­de sich freu­en, wenn der Brauch durch mehr jun­ge Men­schen unter­stützt wür­de, damit das Schmücken des Oster­brun­nes auch zukünf­tig wei­ter­lebt, so Orts­vor­sit­zen­der Rein­hardt Weber. tw