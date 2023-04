Wie spa­re ich Heiz­ko­sten? Wie sanie­re ich ein Gebäu­de energetisch?

Um den vie­len Fra­gen Rund um das The­ma Ener­gie gerecht zu wer­den, bie­tet die Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg eine zusätz­li­che Ener­gie­be­ra­tungs­wo­che für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Stadt und Land­kreis ab Mon­tag, 24. April 2023, an.

„Auf­grund der stark gestie­ge­nen Ener­gie­prei­se und einer häu­fig undurch­sich­ti­gen För­der­land­schaft möch­ten wir ger­ne unser Bera­tungs­an­ge­bot um eine Ener­gie­be­ra­tungs­wo­che erwei­tern. Hier­durch kön­nen wir den Men­schen in der Regi­on wir­kungs­vol­le Unter­stüt­zung bie­ten und Ihnen bei Fra­ge­stel­lun­gen zur ener­ge­ti­schen Sanie­rung und Moder­ni­sie­rung wei­ter­hel­fen.“, so Mari­us Balon, Geschäfts­füh­rer der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg. „Gera­de bei älte­ren Gebäu­den ist es emp­feh­lens­wert, sich umfang­reich über die bau­li­chen und tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren, um so aktiv und lang­fri­stig Ener­gie und damit Kosten zu sparen.“

Land­rat und Vor­sit­zen­der des Rats der euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, Johann Kalb, emp­fiehlt ins­be­son­de­re Haus­ei­gen­tü­mern, sich recht­zei­tig zu infor­mie­ren, denn oft­mals könn­ten für ver­schie­de­ne Sanie­rungs- oder auch Neu­bau­maß­nah­men auch För­der­mit­tel in Anspruch genom­men wer­den. „Ob Dämm­vor­ha­ben, Ein­satz erneu­er­ba­rer Ener­gien, Kauf einer neu­en Heiz­an­la­ge, die Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur infor­miert völ­lig neu­tral über ihre Möglichkeiten.“

Nach­fol­gend noch wich­ti­ge Informationen:

Die Bera­tung der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur fin­det jeden Mitt­woch statt. Zudem wer­den in der Woche vom 24.4. bis 28.4. von Mon­tag bis Frei­tag Ter­mi­ne ver­ge­ben. Ter­mi­ne wer­den unter der Tel. 0951/87–1724 bei der Stadt Bam­berg oder unter der Tel. 0951/85–588 beim Land­rats­amt Bam­berg ver­ge­ben. Zum ver­ein­bar­ten Ter­min erfolgt ein Rück­ruf durch die Exper­ten der GIH Bayern.

Seit dem 17.3. ist zudem der Solar­dach­ka­ta­ster der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur online. Auf der inter­ak­ti­ven Platt­form kön­nen Inter­es­sier­te aus Stadt und Land­kreis kosten­frei und ein­fach das Poten­zi­al zur Erzeu­gung von Solar­ener­gie auf dem eige­nen Dach ermit­teln. Zusätz­lich kön­nen der wirt­schaft­li­che Nut­zen einer eige­nen Pho­to­vol­ta­ik- oder Solar­ther­mie­an­la­ge berech­net und Mög­lich­kei­ten zur Finan­zie­rung dar­ge­stellt werden.

Der Solar­dach­ka­ta­ster ist unter www​.solar​ka​ta​ster​-bam​berg​.de abruf­bar. Wei­te­re Infos und Neu­ig­kei­ten fin­den Sie unter www​.kli​ma​al​li​anz​-bam​berg​.de.