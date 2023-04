Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal (SI) ist die welt­weit größ­te Ser­vice-Orga­ni­sa­ti­on berufs­tä­ti­ger Frau­en. SI enga­giert sich im loka­len, natio­na­len und inter­na­tio­na­len Umfeld für Men­schen­rech­te, Bil­dung für Mäd­chen und Frau­en, Frie­den, inter­na­tio­na­le Ver­stän­di­gung und ver­ant­wort­li­ches Han­deln. Auch in die­sem Jahr wird der Kunst­preis für bil­den­de Künst­le­rin­nen in der Metro­pol­re­gi­on aus­ge­schrie­ben. Der mit 5.000 Euro dotier­te Preis för­dert und wür­digt das Schaf­fen bil­den­der Künst­le­rin­nen, die in der euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg leben und arbei­ten. Der Preis wird seit 2015 alle zwei Jah­re ver­ge­ben. Die betei­lig­ten SI Clubs, die die­sen Preis in die­sem Jahr aus­schrei­ben, sind: Bam­berg Kuni­gun­de (aus­rich­ten­der Club 2023), Bam­berg Wil­de Rose, Coburg, Erlan­gen, Forch­heim-Kai­ser­pfalz, Fürth, Hof, Nürn­berg. Bewer­bungs­schluss ist der 15. April 2023.

Für die­sen SI-Kunst­preis wer­den kei­ne the­ma­ti­schen Schwer­punk­te vor­ge­ge­ben; viel­mehr sind alle bild­ne­ri­schen Dis­zi­pli­nen zuge­las­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Bewer­bung sowie die Teil­nah­me­be­din­gun­gen sind unter https://​club​forch​heim​kai​ser​pfalz​.sor​op​ti​mist​.de zu fin­den. Die Preis­ver­lei­hung wird in einer öffent­li­chen Ver­an­stal­tung am 12. Okto­ber 2023 im Kes­sel­haus in Bam­berg erfolgen.