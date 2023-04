Unse­re Hei­mat ändert sich. Wir sind aktiv dabei.

Eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung von FAU Erlan­gen-Nürn­berg, Bil­dungs­bü­ro Land­kreis Bam­berg und VHS Bamberg-Land

Key­note-Spea­k­er: Andre­as Huber (Club of Rome Deutschland)

Refe­ren­ten: Bla­ke Wal­ker, Domi­nik Kre­mer (FAU Erlangen-Nürnberg)

Mode­ra­ti­on: Anto­nia Bart­ning und Chri­sto­pher Schmitt

In Bay­ern wird es immer hei­ßer. Für das Jahr 2050 kann die Wis­sen­schaft zuver­läs­sig vor­her­sa­gen, dass Hit­ze­pe­ri­oden mit über 40°C regel­mä­ßig auf­tre­ten wer­den. Die hohen Tem­pe­ra­tu­ren stel­len dabei die Bevöl­ke­rung auch auf dem Land vor Her­aus­for­de­run­gen. Gera­de die Aus­wir­kun­gen auf Land­schaft als Raum zur Erho­lung, für Sport und um sich mit ande­ren drau­ßen zu tref­fen, sind noch unklar: Wie spa­ren wir Was­ser? Wel­che Pflan­zen kom­men gut durch die Dür­re? Wann kann ich jog­gen? Wird der Wald der Hit­ze stand­hal­ten? Was sind die Fol­gen für mei­nen Gar­ten? Wann und wo kann ich noch ande­re Leu­te treffen?

Emp­feh­lun­gen müs­sen mach­bar sein und brau­chen Men­schen mit Enga­ge­ment, die sich dar­an wagen. Kli­ma­an­pas­sung ist dabei kei­ne Alter­na­ti­ve zu Kli­ma­schutz, son­dern ein not­wen­di­ger Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess, da eine rapi­de Ände­rung unse­rer Umwelt in den näch­sten 30 Jah­ren bereits jetzt unaus­weich­lich ist.

Daher laden wir alle Inter­es­sier­ten der Regi­on ein, mit uns über die nöti­gen ersten Schrit­te nach­zu­den­ken. Hier möch­ten wir gemein­sam mit Ihnen her­aus­fin­den, was an Hei­mat unver­zicht­bar ist, was davon im Kli­ma­wan­del bedroht ist und wie wir durch eine geän­der­te Lebens­wei­se unse­re Hei­mat lebens­wert erhal­ten können.

Die VHS Bam­berg-Land, das Bil­dungs­bü­ro und das Kli­ma­an­pas­sungs­ma­nage­ment des Land­krei­ses laden gemein­sam mit der FAU zu einer Ver­net­zungs­ver­an­stal­tung am 22.04.2023 ein. Dazu wird Andre­as Huber, Vor­stand von Club of Rome Deutsch­land, einen mit­rei­ßen­den Vor­trag zum The­ma hal­ten: „Gewinn statt Ver­zicht: Wie Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz unser Leben berei­chern werden“.

Wir freu­en uns, wenn Sie sich aktiv betei­li­gen und Ihre Wün­sche und Ideen einbringen!

Sams­tag, 22.04.2023, 14:00 – 19:00

VHS Bam­berg (Altes E‑Werk, Gro­ßer Saal), Tränk­gas­se 4, Bamberg

Ohne Gebühr

Anmel­dung erfor­der­lich unter: www​.vhs​-bam​berg​-land​.de/​p​/​4​8​8​-​C​-​6​5​6​9​389

Mehr Infor­ma­tio­nen: https://​www​.geo​gra​phie​.nat​.fau​.de/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​k​u​l​t​u​r​g​e​o​g​r​a​p​h​i​e​/​a​g​-​d​i​g​i​t​a​l​e​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​s​g​e​o​g​r​a​p​h​i​e​n​-​w​a​l​k​e​r​/​r​e​k​k​e​-​r​e​s​i​l​i​e​n​z​-​d​u​r​c​h​-​k​u​l​t​u​r​l​a​n​d​s​c​h​a​f​t​-​i​m​-​k​l​i​m​a​w​a​n​d​e​l​/​b​a​m​b​e​r​g​_​w​a​s​-​t​u​n​-​w​e​n​n​-​e​s​-​i​m​m​e​r​-​h​e​i​s​s​e​r​-​w​i​rd/

Die Ver­an­stal­tung wird geför­dert durch das Baye­ri­sche Mini­ste­ri­um für Unter­richt und Kultus.

