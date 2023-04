Eine Bil­dungs­in­itia­ti­ve für alle – wirk­lich alle! „MINT­philmal“ in der Regi­on Bay­reuth hat den Anspruch, genau das zu sein.

Beim mehr­di­men­sio­na­len, gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­den Bil­dungs­pro­jekt, das sich vom Land­kreis und der Stadt Bay­reuth aus­ge­hend an ganz Bay­ern rich­tet, gibt es Bil­dung zum Anfas­sen. Ein gutes Bei­spiel dafür ist der Pro­jekt­tag „Schät­ze der Erde“ an der Alex­an­der-von-Hum­boldt- Grund­schu­le in Gold­kro­nach, den die hei­mi­schen Grund­schü­le­rin­nen und Grund­schü­ler nun absol­viert haben.

Im Zen­trum des Gesche­hens stand der Kri­stall, an den die Teil­neh­mer durch ver­schie­de­ne Zugangs­wei­sen her­an­ge­führt wur­den. So wur­de im phi­lo­so­phi­schen Teil des Tages gefragt: „Was ist für dich wert­voll?“. Die dar­aus gewon­ne­nen Erkennt­nis­se hal­fen dann dabei, einen Kri­stall künst­le­risch zu erschaf­fen, ihn mikro­sko­pisch zu unter­su­chen oder ihn sogar mit Modell­bau­tei­len zu visualisieren.

Die ver­schie­de­nen Zugän­ge zum The­ma – „MINT“ für Mathe, Infor­ma­tik, Natur­wis­sen­schaf­ten und Tech­nik, „phil“ für Phi­lo­so­phie und „mal“ für Kunst – bil­de­ten die Grund­pfei­ler, um Zusam­men­hän­ge bes­ser zu begrei­fen und so wich­ti­ges Wis­sen zu gewin­nen. Durch den pra­xis­ori­en­tie­ren Bezug kam für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler dabei natür­lich auch der Spaß nicht zu kurz.

Für Mari­na Lind­ner, 1. Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins MINT­philmal e.V., Katha­ri­na Schren­ker vom Regio­nal­ma­nage­ment des Land­krei­ses Bay­reuth und Bar­ba­ra Ren­ner, Schul­lei­te­rin in Gold­kro­nach, war der Pro­jekt­tag ein vol­ler Erfolg. Ein Erfolg, auf dem sich aber nie­mand aus­ru­hen will. Lind­ner: „Wir freu­en uns über das groß­ar­ti­ge Enga­ge­ment all unse­rer Netz­werk­part­ner und die Unter­stüt­zung durch die Staat­li­chen Schul­äm­ter Bay­reuth. Auch der neue Fach­li­che Lei­ter Micha­el Hack steht voll hin­ter der wert­vol­len Initia­ti­ve. Um die Ange­bo­te mög­lichst vie­len Men­schen zugäng­lich machen zu kön­nen, suchen wir ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­ter für ganz unter­schied­li­che The­men­be­rei­che.“ Eine Kon­takt­auf­nah­me sei per Mail (marina.​lindner@​mintphilmal.​de) mög­lich.

MINT­philmal arbei­tet mit unter­schied­li­chen Part­nern aus der Regi­on (z.B. IHK, HWK, Volks­hoch­schu­len, Uni Bay­reuth) zusam­men und stellt sei­ne Ange­bots­pa­let­te an ver­schie­de­nen Stand­or­ten zur Ver­fü­gung. Die­se Ange­bo­te sind vor allem des­halb kosten­frei erhält­lich, weil ein star­kes Ehren­amt hin­ter der Initia­ti­ve steht. Mit dem Ziel, alle Men­schen unab­hän­gig von sozia­ler Her­kunft oder finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten zu errei­chen, hat die Initia­ti­ve seit ihrem Start im Jahr 2015 mitt­ler­wei­le bay­ern­wei­te Wert­schät­zung erlangt.

Inter­es­sier­te Ein­zel­per­so­nen, Grup­pen, Schul­klas­sen, Ver­ei­ne oder Orga­ni­sa­tio­nen kön­nen sich für ein MINT­philmal-Pro­jekt an den jewei­li­gen Stand­or­ten anmel­den. Die Kon­takt­da­ten fin­den sich unter „Ange­bo­te“ auf der Home­page der Initia­ti­ve www​.mint​philmal​.de. Dort ste­hen auch monat­lich moti­vie­ren­de Kno­bel­auf­ga­ben für alle Rät­sel­freun­de online zur Verfügung.

Teil­neh­men­de Schul­stand­or­te, an denen MINT­philmal-Pro­jek­te durch­ge­führt wer­den können: