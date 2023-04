Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz gra­tu­liert Ober­fran­kens Regie­rungs­prä­si­dent a.D., Dr. Erich Hani­el, zum 90. Geburts­tag: Dank und Aner­ken­nung für außer­or­dent­li­ches Engagement

Der ehe­ma­li­ge Regie­rungs­prä­si­dent von Ober­fran­ken, Dr. Erich Hani­el, fei­ert am 7. April 2023 sei­nen 90. Geburts­tag. Der gebür­ti­ge Nürn­ber­ger stand von 1989 bis 1998 an der Spit­ze der Regie­rung von Oberfranken.

Dr. Hani­els Amts­zeit als Regie­rungs­prä­si­dent war in hohem Maße von den Her­aus­for­de­run­gen nach dem Fall des Eiser­nen Vor­hangs und der Wie­der­ver­ei­ni­gung bei­der deut­scher Staa­ten geprägt, durch die Ober­fran­ken aus einer jahr­zehn­te­lan­gen Rand­la­ge qua­si über Nacht in die Mit­te Euro­pas rück­te. So erkann­te er die grund­le­gen­de Bedeu­tung des raschen Aus­baus über­re­gio­na­ler Ver­kehrs­we­ge für Stra­ße und Schie­ne und setz­te sich für umfang­rei­che Struk­tur­pro­gram­me zur Stär­kung des Wirt­schafts­raums Ober­fran­ken ein.

„Zahl­rei­che posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen, die Ober­fran­ken heu­te zu einer attrak­ti­ven Wissenschafts‑, Wirt­schafts- und Fami­li­en­re­gi­on mit gro­ßer Strahl­kraft machen, fin­den ihren Ursprung in klu­gen und weg­wei­sen­den Ent­schei­dun­gen, die Sie in Ihrer Amts­zeit wesent­lich mit vor­an­ge­bracht haben“, betont Ober­fran­kens Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz in ihrem Geburts­tags­gruß und dankt Dr. Hani­el für sein Enga­ge­ment zum Woh­le des gesam­ten Regierungsbezirks.

Die Erhal­tung wich­ti­ger Bau­denk­mä­ler in Ober­fran­ken, die Siche­rung der Aus­bil­dungs­chan­cen jun­ger Men­schen und die Aus­rich­tung her­aus­ra­gen­der über­re­gio­na­ler Ereig­nis­se wie der Lan­des­aus­stel­lung Coburg 1997, des Mera­ni­er­jahrs 1998 in Bam­berg und der Lan­des­gar­ten­schau 2002 in Kro­nach, die er noch in sei­ner Amts­zeit mit­in­iti­iert hat, lagen dem frü­he­ren Regie­rungs­prä­si­den­ten sehr am Herzen.

Über sein dienst­li­ches Wir­ken als Regie­rungs­prä­si­dent hin­aus setz­te sich Dr. Hani­el in zahl­rei­chen wei­te­ren Funk­tio­nen für Ober­fran­ken ein, zum Bei­spiel als Vor­sit­zen­der des Stif­tungs­ra­tes der Ober­fran­ken­stif­tung und bei Ober­fran­ken Offen­siv, als Vor­sit­zen­der des För­der­ver­eins „Schu­le der Dorf- und Flur­ent­wick­lung Klo­ster­lang­heim e.V.“, als Bezirks­vor­sit­zen­der des Volks­bun­des Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sor­ge, als Kura­to­ri­ums­mit­glied der ober­frän­ki­schen Uni­ver­si­tä­ten und im Stif­tungs­rat der Bam­ber­ger Symphoniker.

Regie­rungs­prä­si­dent a.D. Dr. Erich Hani­el hat zahl­rei­che Ehrun­gen und Prei­se emp­fan­gen. Im Jahr 1985 erhielt er vom Bun­des­prä­si­den­ten das Ver­dienst­kreuz am Ban­de und im Jahr 1991 das Ver­dienst­kreuz 1. Klas­se des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Im Jahr 1995 hat ihm der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent den Baye­ri­schen Ver­dienst­or­den verliehen.