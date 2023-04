Das lan­ge War­ten hat ein Ende! Am Frei­tag, dem 21. April heißt es um 20.00 Uhr end­lich wie­der: „Impro-is back…

Wie­der­ge­burt der „Anony­men Impro­ni­ker“ in Bam­berg

Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. begrüßt neue GEMA-Rege­lung des Frei­staats

Gemäl­de der Moder­ne im Histo­ri­schen Muse­um Bam­berg

Am Diens­tag, 4. April 2023, führt der „Kunst­snack“, die mit­täg­li­che Kurz­füh­rung der Dom­berg­mu­se­en, in das Histo­ri­sche Muse­um in der Alten…