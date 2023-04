Die Vor­stand­schaft des Kreis­ver­bands für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg hat sich im Rah­men der jüng­sten Haupt­ver­samm­lung in Müh­len­dorf neu auf­ge­stellt. Neu­er 1. Vor­sit­zen­der ist Land­rat Johann Kalb.

Kul­tur­land­schaft pfle­gen, Regio­na­li­tät fördern

Bereits zu Beginn der gut besuch­ten Haupt­ver­samm­lung lob­te Land­rat Johann Kalb in sei­nem Gruß­wort die Ver­dien­ste der Gar­ten­bau­ver­ei­ne um die Dorf­ent­wick­lung und Regio­nal­ver­mark­tung. „Unse­re Orts­ver­ei­ne tra­gen Sor­ge für unse­re hei­mi­sche Obst- und Gar­ten­bau­kul­tur. Die­ser Ein­satz ist heu­te wich­ti­ger denn je, ange­sichts zu beob­ach­ten­der Trends in der Gar­ten­ge­stal­tung, die auf groß­flä­chi­ge Ver­sie­ge­lung und Ver­ar­mung der öko­lo­gi­schen Viel­falt hin­aus­lau­fen. Zudem enga­gie­ren sie sich in viel­fäl­ti­ger Wei­se sozi­al und kul­tu­rell. Kurz­um: Sie tra­gen Ihren Teil dazu bei, dass unser Land­kreis Bam­berg lebens­wert ist“, bestä­tig­te er den Mit­glie­dern die Qua­li­tät ihrer Ver­eins­ar­beit. An der gro­ßen Zahl geschütz­ter Pro­duk­te inner­halb der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg habe auch die Pfle­ge der Kul­tur­land­schaft und des ört­li­chen Mit­ein­an­ders, für das sich die Gar­ten­bau­ver­ei­ne enga­gie­ren, einen wesent­li­chen Anteil. Ori­gi­na­li­tät und Genuss zeich­nen des­halb die Regi­on Bam­berg aus.

Erfol­ge und Erfahrungen

Nach zwölf Jah­ren im Amt des 1. Vor­sit­zen­den stell­te sich Alt­be­zirks­tags­prä­si­dent und Alt­land­rat Dr. Gün­ther Denz­ler nicht mehr zur Wahl. Auf sei­ne Zeit mit dem Kreis­ver­band blick­te er dank­bar zurück. Prä­gend waren für ihn die Erfah­run­gen und Erfol­ge mit den Gar­ten­bau-ver­ei­nen im Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft“, der Tag der offe­nen Gar­ten­tür, die Lan­des­gar­ten­schau 2012 in Bam­berg, die Fort­ent­wick­lung der Kreis­ver­bands-Sor­ten­an­la­ge „Obst­pa­ra­dies Bam­ber­ger Land“ mit Streu­obst-Lehr­pfad, Sor­ten­bro­schü­re und Eigen­mar­ke Bam­ber­ger Apfel­sec­co, die 2019 ein­ge­führ­te Natur­gar­ten-Zer­ti­fi­zie­rung und nicht zuletzt der gro­ße Apfel­markt des Kreis­ver­bands, der seit 25 Jah­ren an wech­seln­den Orten im Land­kreis statt­fin­det. Sein Fazit: „Men­schen, die sich mit dem Gar­ten beschäf­ti­gen, sind beson­ders, denn der Gar­ten lehrt Geduld. Wer gärt­nert, denkt und han­delt lang­fri­stig – eine Qua­li­tät, die in der Poli­tik nicht unbe­dingt ver­brei­tet ist.“

Streu­obst, Natur­schutz und Landwirtschaft

MdL Hol­ger Dre­mel stell­te her­aus, wie wich­tig die Rück­mel­dung zwi­schen den ört­lich täti­gen Ehren­amt­li­chen und den gewähl­ten poli­ti­schen Ver­tre­tern ist, um sinn­vol­le Pro­gram­me beschlie­ßen und umset­zen zu kön­nen. Lothar Wink­ler, Lei­ter des Amtes für Länd­li­ches Ent­wick­lung Ober­fran­ken, wies beson­ders auf das För­der­pro­gramm „Streu­obst für alle“ hin, in des­sen Rah­men Kom­mu­nen, Ver­ei­ne und Ver­bän­de Obst­bäu­me an Pri­vat­leu­te aus­ge­ge­ben kön­nen. Die För­de­rung ist Bau­stein einer gemein­sa­men Anstren­gung von Lan­des­re­gie­rung, Natur-schutz- und Gar­ten­bau­ver­bän­den, das im Baye­ri­schen Streu­obst­pakt for­mu­lier­te Ziel zu errei­chen, bis 2035 eine Mil­li­on Obst­bäu­me in Bay­ern zu pflan­zen. Kreis­bäue­rin Mari­on Link begrüß­te die Gar­ten­bau­ver­ei­ne als ver­läss­li­che Part­ner der Land­wirt­schaft, wenn es um sen­si­ble Flä­chen­nut­zung und Pfle­ge der Kul­tur­land­schaft geht.

Die Mit­glie­der­ver­samm­lung wähl­te anschlie­ßend ein­stim­mig Land­rat Johann Kalb zum neu­en 1. Vor­sit­zen­den des Kreis­ver­bands. In sei­nen Antritts­wor­ten freu­te er sich auf ein gutes Mit­ein­an­der, vie­le krea­ti­ve Ideen und bewähr­te Aktio­nen. In die Kreis­vor­stand­schaft wur­den außer­dem neu gewählt: Sibyl­le Kai­ser, But­ten­heim, als Kas­sie­re­rin, Ste­fan Pfeuf­fer, Mee­dens­dorf, und Chri­sti­an Zwei­er, Vier­eth, als Bei­sit­zer. Mit einem bewähr­ten Team und neu­en Mit­glie­dern star­tet der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge Bam­berg gut auf­ge­stellt in die näch­ste 4‑jährige Amtszeit.