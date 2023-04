Am 28. April ist es wie­der Zeit für inter­es­sier­te Mäd­chen und Jun­gen krea­tiv an die Zukunft zu den­ken und die Berufs­per­spek­ti­ven zu erkun­den. Der Girls´Day und Boys´Day rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 7. – 10. Klas­sen und ist ein Schul­tag – außer­halb der Schu­le. Was es bei den Zukunfts­ta­gen zu beach­ten gilt und wel­che Betrie­be dar­an teil­neh­men, ist unter www​.girls​-day​.de bzw. www​.boys​-day​.de zu finden.

Der KJR Forch­heim bie­tet im Rah­men der Zukunfts­ta­ge einen Work­shop zum The­ma „Ich & mei­ne Rol­le!“ an. Dabei wer­den Mäd­chen und Jun­gen getrennt von­ein­an­der erfah­ren kön­nen, was alles in Ihnen steckt. Was bedeu­tet eigent­lich „Männ­lich­keit“ und „Weib­lich­keit“? Bei allen Aktio­nen steht der inter­ak­ti­ve Erfah­rungs­aus­tausch im Vordergrund.

Der Work­shop fin­det von 08:30 – 13:30 Uhr im Land­rats­amt Forch­heim (Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim) für Jun­gen und Mäd­chen der 7. – 10. Klas­sen statt. Durch die Teil­nah­me ent­ste­hen kei­ne Kosten. Die Anmel­dung ist schrift­lich über die KJR-Home­page (www​.kjr​-forch​heim​.de) bis zum 02.04.2023 möglich.