Das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchers­feld bei Pot­ten­stein hat seit Sams­tag, 1. April 2023 wie­der täg­lich – auch fei­er­tags – von 10.00 ‑17.00 Uhr geöff­net. Alle Abtei­lun­gen sind zugäng­lich. Die dies­jäh­ri­ge Son­der­aus­stel­lung „Hel­den, Göt­ter, Kri­sen. Ober­fran­ken zur Epo­che des Tro­ja­ni­schen Krie­ges“ befin­det sich im Auf­bau und eröff­net im Mai.

Tickets

In den letz­ten Wochen lie­fen die Vor­be­rei­tun­gen für die neue Sai­son des Frän­ki­sche Schweiz-Muse­ums auf Hoch­tou­ren. Kin­der und Jugend­li­che bis 18 Jah­re haben frei­en Ein­tritt. Der nor­ma­le Ticket­preis für Erwach­se­ne liegt bei 4 €. Der ermä­ßig­te Ein­tritts­preis von 3,50 € pro Per­son gilt für Grup­pen ab 15 Per­so­nen. Tickets kön­nen sowohl an der Muse­ums­kas­se als auch bequem von über­all aus online auf der Web­sei­te des Muse­ums erwor­ben werden.

Sonn­tags­füh­run­gen

In die­sem Jahr gibt es eine Neue­rung im Pro­gramm. Dr. Fabi­an Wit­ten­born, der Muse­ums­päd­ago­ge des Hau­ses bie­tet an aus­ge­wähl­ten Sonn­ta­gen Füh­run­gen durch bestimm­te Aus­stel­lungs­be­rei­che an. Am 7. Mai 2023 star­ten die neu­en so genann­ten Jour fixes mit einer Füh­rung zum The­ma Erd­ge­schich­te. Die Tage und die The­men wer­den jeweils auf der Inter­net­sei­te www​.fsmt​.de bekanntgegeben.