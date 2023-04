In der ver­gan­ge­nen Woche hat­ten die Mit­glie­der des CSU Orts­ver­band Hal­lern­dorf die Mög­lich­keit beim Geträn­ke­her­stel­ler Kreuz­ber­quel­le-Acker­mann in Wil­lers­dorf hin­ter die Kulis­sen zu blicken.

Hei­ke Acker­mann und ihr Ehe­mann Jür­gen füh­ren zwi­schen­zeit­lich das Unter­neh­men in zwei­ter Gene­ra­ti­on, wel­ches Hei­kes Vater Erwin in den 70er Jah­ren gegrün­det hat. Seit­her haben sie den Abfüll­be­trieb suk­zes­si­ve aus­ge­baut und das Geträn­ke­sor­ti­ment erwei­tert. Rück­blickend auf die letz­ten bei­den Coro­na-Jah­re hat­te das Unter­neh­men schwer zu kämp­fen. Mit dem, dass das öffent­li­che Leben kom­plett her­un­ter­ge­fah­ren wer­den muss­te, fie­len sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen und Feste aus. Auch die Gastro­no­mie als ihre Haupt­ab­neh­mer von Soft-Geträn­ken bra­chen weg. Eben­so war der Heim­lie­fer­ser­vice zeit­wei­se unmög­lich. Die Geträn­ke kurz­fri­stig in Ein­zel­han­dels­märk­te abzu­set­zen war eben­falls ein schwe­res Unter­fan­gen. „Auf die­se Idee kamen nicht nur wir, son­dern auch sämt­li­che Mit­be­wer­ber“, so Jür­gen Acker­mann. „Als wir fast schon abge­lau­fe­ne Säf­te und Limo­na­den an die „Tafeln“ abge­ge­ben haben, um die Ware nicht weg­schüt­ten zu müs­sen, war dies ein Grund für eine Super­markt­ket­te, unse­re Geträn­ke wie­der aus dem Sor­ti­ment zu neh­men! Da will man was Sozia­les tun und wird dann noch vom Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del aso­zi­al behan­delt“, fasst Jür­gen Acker­mann sein Resümee.

Das Erfolgs­re­zept des Betrie­bes ist der Fleiß aller Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen sowie das hand­werk­li­che Geschick und das Kön­nen des aus­ge­bil­de­ten Maschi­nen­bau- und Geträn­ke­mei­sters Jür­gen Acker­mann. Durch sein Fach­wis­sen konn­ten vie­le Erleich­te­run­gen und Arbeits­zeit­er­spar­nis­se in der völ­lig auto­ma­ti­sier­ten Abfüll­an­la­ge von ihm selbst rea­li­siert wer­den. Damit hat er den Wett­be­werbs­vor­teil, die völ­lig auto­ma­tisch lau­fen­de Anla­ge mit einer Kapa­zi­tät von 10.000 Fla­schen mit nur zwei Per­so­nen betrei­ben zu kön­nen. „Dar­um benei­den uns vie­le Mit­be­wer­ber“, so die stol­ze Ehe­frau und Betriebs­lei­te­rin Hei­ke Ackermann.

„Als wir uns kurz­ent­schlos­sen einen gebrauch­ten Durch­lauf­band-Pasteu­ri­sa­tor mit Berie­se­lung und einer Lei­stung von 8.000 Fla­schen pro Stun­de ange­schafft und in unse­re Anla­ge inte­griert haben, wuss­ten wir zunächst nicht, was es an Auf­wand bedeu­tet, bis das Bau­teil an Ort und Stel­le trans­por­tiert und in Betrieb genom­men wer­den konn­te. Wir haben unse­ren Plan ein­fach mit allen Kon­se­quen­zen durch­ge­zo­gen und sind heu­te heil­froh über die­se Anschaf­fung, mit der wir sehr scho­nend und mit hoher Durch­satz­lei­stung unse­re eige­nen Säf­te und die unse­rer Lohn­ab­füll-Kun­den behan­deln kön­nen“, so die jun­ge Che­fin des Betrie­bes. „Selbst Bier könn­ten wir damit in der fer­tig abge­füll­ten Fla­sche noch scho­nen­der pasteu­ri­sie­ren als in Stan­dard-Abfüll­an­la­gen“, ergänzt Ehe­mann Jür­gen. Nur die Neu­mark­ter Braue­rei Lamms­bräu ver­fügt in der nähe­ren Umge­bung noch über einen der­art hohen Stan­dard im Abfüllprozess.

Auch die Bren­ne­rei ist seit jeher zwar ein klei­ner, dafür aber fester Bestand­teil des Geträn­ke­her­stel­lers. So erhält man bei Acker­manns nicht nur Mine­ral­was­ser und Limo­na­den aus dem haus­ei­ge­nen Tief­brun­nen, son­dern auch hoch­pro­zen­ti­ge Brän­de, Gei­ste und Likö­re aus der sps-gesteu­er­ten Bren­ne­rei. Eine klei­ne Kost­pro­be konn­ten die Besu­cher der CSU am Ende der Füh­rung noch bei einer klei­nen Brot­zeit verkosten.