Einen tol­len Oster­mon­tag kann man am 10. April 2023 auf Kulm­bachs Plas­sen­burg erle­ben! In der Oster­werk­statt des Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums kön­nen nost­al­gi­sche Oster­fi­gu­ren bemalt werden.

Das Team rund um die städ­ti­sche Muse­ums­lei­te­rin Nina Schip­kow­ski freut sich schon auf vie­le klei­ne und gro­ße Künst­ler: „Die Gieß­for­men stam­men aus dem Samm­lungs­be­stand unse­res Muse­ums und die Figu­ren wer­den nach wie vor hand­werk­lich bei uns her­ge­stellt. Jeder Anhän­ger wird aus Zinn gegos­sen, nach dem Abküh­len manu­ell ent­gra­tet und gesäu­bert. Frisch geputzt steht eine kind­ge­rech­te Aus­wahl an Oster­schmuck aus flüs­si­gem Metall in ver­schie­de­nen Vari­an­ten zur Ver­fü­gung. Zum direk­ten Bema­len ist er in unse­rer Oster­werk­statt am Oster­mon­tag natür­lich fer­tig vorgrundiert.“

Ganz puri­stisch als sil­ber­glän­zen­de Blank­fi­gur kann z. B. ein Nost­al­gie­oster­ha­se übri­gens für 4,90 Euro auch exklu­siv im Muse­ums­shop der Plas­sen­burg erwor­ben werden.

Die belieb­te Oster­werk­statt fin­det am Oster­mon­tag, 10. April 2023, von 10 bis 14 Uhr im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf der Plas­sen­burg statt. Jung und Alt sind herz­lich ein­ge­la­den, ihren künst­le­ri­schen Oster­ideen frei­en Lauf zu las­sen. Unter Anlei­tung kann hier eine der vie­len Figu­ren selbst bemalt und anschlie­ßend mit nach Hau­se genom­men wer­den. Der Kosten­bei­trag von 5 Euro für die Oster­werk­statt wird direkt an der Muse­ums­kas­se ent­rich­tet. Inklu­diert sind dabei der Ein­tritt in das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um, eine vor­grun­dier­te Figur aus unse­rer Aus­wahl sowie das Malmaterial.

Im Anschluss an die Oster­werk­statt fin­det ab 14:30 Uhr wie­der die tra­di­tio­nel­le Oster­ei­er­su­che der Freun­de der Plas­sen­burg statt. Was für ein tol­les Fami­li­en­pro­gramm für den Oster­mon­tag auf Kulm­bachs Plassenburg!

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plassenburg

Muse­ums­ver­wal­tung

Festungs­berg 27

95326 Kulm­bach

Öff­nungs­zei­ten:

April bis Okto­ber: täg­lich 9 bis 18 Uhr

Novem­ber bis März: täg­lich 10 bis 16 Uhr