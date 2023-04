BES­SER: Bar­rie­re­frei Exi­stenz grün­den. SELB­STÄN­DIG UND ERFOLG­REICH IM ERWERBS­LE­BEN MIT BEHINDERUNG

Bera­tungs­tag zur Exi­stenz­grün­dung für Men­schen mit Behin­de­rung am 18. April

Die Wirt­schafts­för­de­run­gen der Land­krei­se Forch­heim, Bam­berg und Erlan­gen-Höch­stadt sowie der Städ­te Forch­heim und Bam­berg bie­ten gemein­sam im Rah­men des Pro­jek­tes „B.E.S.S.E.R.“ am Diens­tag, 18. April 2023, einen Exi­stenz­grün­dungs­be­ra­tungs­tag für Men­schen mit Behin­de­rung an. Um den poten­ti­el­len Grün­de­rin­nen und Grün­dern eine bar­rie­re­freie Teil­nah­me am Bera­tungs­tag gewähr­lei­sten zu kön­nen, kön­nen die Ein­zel­ter­mi­ne ent­we­der in Prä­senz im Land­rats­amt Forch­heim (Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim), online oder zu Hau­se durch­ge­führt werden.

Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist bis spä­te­stens 11. April 2023 bei der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim unter Tel. 09191 861021 oder per E‑Mail an wifoe@​lra-​fo.​de erforderlich.

ÜBER DAS PRO­JEKT „B.E.S.S.E.R“

Das Pro­jekt „Bar­rie­re­frei Exi­stenz­grün­den. Selb­stän­dig und erfolg­reich im Erwerbs­le­ben mit Behin­de­rung (BES­SER)“ unter­stützt Men­schen mit Behin­de­rung bei der Grün­dung einer trag­fä­hi­gen Selb­stän­dig­keit. Ziel ist es, die Erwerbs­chan­cen von ins­be­son­de­re Frau­en mit Behin­de­rung über­re­gio­nal durch eine bedarfs­ge­rech­te Bera­tung, Betreu­ung und Unter­stüt­zung in Fra­gen der Grün­dung und Erwerbs­selb­stän­dig­keit zu ver­bes­sern. Grund­la­ge ist eine ziel­grup­pen­spe­zi­fi­sche Grün­dungs­be­ra­tung, die das klas­si­sche Know-​how mit behin­der­ten­spe­zi­fi­schen The­men kom­bi­niert und die poten­zi­el­len Grün­de­rin­nen und Grün­dern in der Vorgründungs- und der Start­pha­se unter­stützt. Ver­bund­part­ner sind das Insti­tut für Freie Beru­fe an der Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (IFB), die Social Impact gGmbH, der Hil­de­gar­dis-Ver­ein e.V., das Insti­tut für empi­ri­sche Sozio­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (IfeS) und die Bun­des­agen­tur für Arbeit – Zen­tra­le Aus­lands- und Fach­ver­mitt­lung (ZAV). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter

https://​www​.ifes​.fau​.de/​r​e​f​e​r​e​n​z​e​n​/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​a​r​b​e​i​t​-​b​e​r​u​f​-​b​e​h​i​n​d​e​r​u​n​g​-​b​e​r​u​f​l​i​c​h​e​-​r​e​h​a​/​d​o​m​a​i​n​-​b​-​e​-​s​-​s​-​e​-​r​-​de/