Der Mai­aus­flug des Hei­mat­ver­ei­nes Rei­cher Ebrach­grund führt heu­er nach Forch­heim. Wir fah­ren am 1. Mai mit dem Bus mit Zustei­ge­mög­lich­kei­ten im Ebrach­grund: Schlüs­sel­feld 8:15 Uhr, Wachen­roth 8:25 Uhr, Mühl­hau­sen 8:40 Uhr, Stepp­ach 8:50 Uhr, Pom­mers­fel­den 8:55 Uhr, wei­te­re Orte nach Abspra­che bei Anmel­dung. Am Vor­mit­tag erwar­tet uns eine Stadt­füh­rung, Mit­tag­essen gibt es in einem Forch­hei­mer Lokal. Am Nach­mit­tag ist eine Bier­kel­ler­füh­rung im Kel­ler­wald mit anschlie­ßen­der Ein­kehr vor­ge­se­hen. Rück­fahrt 17:30 Uhr.

Der Fahr- und Ein­tritts­preis beträgt 20 € pro Per­son. Herz­li­che Ein­la­dung an alle Inter­es­sier­ten. Anmel­dung bit­te bei Rena­te Kräck (09552/1601) vom 3. bis 21. April.