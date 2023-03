Kin­der wach­sen mit Tablets, Smart­phones und Co auf. Fast die Hälf­te der vier- bis sechs­jäh­ri­gen Kin­der in Bay­ern ver­brin­gen mehr als 30 Minu­ten täg­lich vor digi­ta­len Gerä­ten. Am Wochen­en­de sind es sogar 69 Pro­zent. Das geht aus einer Eltern­be­fra­gung im Rah­men der aktu­el­len AOK-Fami­li­enstu­die her­vor. In die­ser Alters­grup­pe soll­ten Eltern jedoch nach maxi­mal 30 Minu­ten den Stecker zie­hen. Dazu raten die Exper­ten der Initia­ti­ve „SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medi­en macht“. Die AOK ist bereits seit 2020 Part­ner der Initia­ti­ve und hat vor kur­zem die Koope­ra­ti­on bis min­de­stens Ende 2024 ver­län­gert. „Die Gesund­heits­kas­se trägt so dazu bei, dass ins­be­son­de­re Kin­der ler­nen, Medi­en mit Freu­de und vor allem gefahr­los zu nut­zen“, so Mat­thi­as Graß­mann, Bei­rats­vor­sit­zen­der bei der AOK in Bam­berg. Ein zu hoher und fal­scher Medi­en­kon­sum kann der Gesund­heit von Kin­dern scha­den. Com­pu­ter­spie­le, Sur­fen im Inter­net, Chat­ten und Fern­se­hen ver­hin­dern Bewe­gung und erset­zen bei vie­len Kin­dern sozia­le Kon­tak­te. Zudem kön­nen sich Äng­ste ent­wickeln, wenn Kin­der nicht alters­ge­rech­te Inhal­te anschau­en. Eltern soll­ten auch dafür sor­gen, dass ihre Kin­der sicher im Inter­net unter­wegs sind. „Hel­fen kann dabei die Initia­ti­ve SCHAU HIN!, die Eltern unter­stützt, ihre Kin­der im Umgang mit Medi­en zu stär­ken“, so Mat­thi­as Graß­mann. Exper­tin­nen und Exper­ten beant­wor­ten Fra­gen, geben Ori­en­tie­rung und kon­kre­te all­tags­taug­li­che Tipps für kom­pe­ten­te Mediennutzung.

Ab die­sem Früh­jahr ist der Bereich Medi­en­kom­pe­tenz auch fester Bestand­teil des AOK-Prä­ven­ti­ons­pro­gramms „Jolin­chen­Kids – fit und gesund in der KiTa“. „Im Mit­tel­punkt stan­den bis­lang Ernäh­rung, Bewe­gung, see­li­sches Wohl­be­fin­den und Nach­hal­tig­keit, ergänzt wird das Pro­gramm jetzt um das Modul Medi­en­kom­pe­tenz“, freut sich Doris Spod­dig. Seit der Ein­füh­rung von Jolin­chen­Kids im Jahr 2014 betei­lig­ten sich in den Land­krei­sen Bam­berg und Forch­heim 47 KiTas. Rund 4.000 Kin­der und deren Fami­li­en konn­ten damit erreicht wer­den. Aktiv betreut wer­den der­zeit 18 KiTas. In die­sem Kin­der­gar­ten­jahr wer­den rund 1.500 Kin­der von dem Gesund­heits­pro­gramm profitieren.