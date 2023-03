Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Exhi­bi­tio­ni­sti­sche Handlungen

EBERS­DORF B. COBURG, FROHN­LACH, LKR. COBURG. Am Mitt­woch, 29.03.2023, gegen 11.25 Uhr, ver­stän­dig­te eine Frau die Poli­zei, dass ihr soeben in der Frohn­la­cher Str. in Ebers­dorf ein Mann ent­ge­gen­ge­kom­men sei, der ihr sein Geschlechts­teil gezeigt hat­te. Die Cobur­ger Poli­zei konn­te den Mann kurz dar­auf noch in unmit­tel­ba­rer Nähe festnehmen.

Unklar ist, ob die Zeu­gin die ein­zi­ge Geschä­dig­te ist. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Bevor­rech­tig­ten übersehen

Stock­heim: Am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 16:30 Uhr kam es in der Orts­durch­fahrt von Stock­heim zu einem Ver­kehrs­un­fall mit rund 6000,- Euro Gesamt­scha­den. Eine 86-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin woll­te mit ihrem Mer­ce­des von der Grund­stücks­aus­fahrt nach links in die Kro­na­cher Stra­ße in Rich­tung Haß­lach ein­fah­ren. Beim Ein­bie­gen über­sah die Frau eine 31-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin, die mit ihrem Pkw in Rich­tung Stock­heim unter­wegs war. Die Mer­ce­des-Fah­re­rin konn­te einen Zusam­men­prall mit dem Audi nicht mehr ver­hin­dern. Bei­de Unfall­be­tei­lig­te blie­ben glück­li­cher­wei­se unverletzt.