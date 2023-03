Für Mit­wir­ken­de der Bay­reu­ther Fest­spie­le wer­den hän­de­rin­gend Wohn­mög­lich­kei­ten gesucht. Daher rich­tet Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger einen drin­gen­den Hil­fe­ruf an die Bay­reu­the­rin­nen und Bay­reu­ther: „Bit­te mel­den Sie sich, wenn Sie freie Woh­nun­gen oder Zim­mer zur Ver­fü­gung stel­len kön­nen!“ Gesucht wer­den möblier­te Wohnungen/​Häuser oder Zim­mer im Stadt­ge­biet und im Umkreis bis maxi­mal 15 Kilo­me­ter für den Zeit­raum von zir­ka Mai bis Ende August. Das Anmel­de­for­mu­lar erhal­ten inter­es­sier­te Vermieter/​innen bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on, Opern­stra­ße 22. Sie kön­nen die Ange­bo­te auch form­los per Fax (0921 885–755) oder per E‑Mail an info@​bayreuth-​tourismus.​de mel­den. Für Rück­fra­gen steht die Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH ger­ne unter der Tele­fon­num­mer 0921 885–88 zur Verfügung.