Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt bie­tet vom 8. bis 10. Juni eine drei­tä­gi­ge Stu­di­en­rei­se zu Lite­ra­tur und Kunst nach Mün­ster an. Rei­se­lei­te­rin­nen sind die Lyri­ke­rin Nora-Euge­nie Gom­rin­ger, Lei­te­rin des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia, und die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin und vhs-Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum. Besich­tigt wer­den der Dom, das LWL Muse­um für Kunst und Kul­tur, das Anti­qua­ri­at Sold­er (bekannt aus der Kri­mi­rei­he „Wils­berg“), Rüsch­haus sowie Burg Hüls­hoff in Havix­beck, dem Geburts­ort der Dich­te­rin Annet­te Dro­ste-Hüls­hoff, wo die Aus­stel­lung „Dro­ste Digi­tal. Hand­schrif­ten – Räu­me – Instal­la­tio­nen“ zu sehen ist.

Am Sams­tag­abend kann optio­nal die Auf­füh­rung eines Dou­ble Fea­tures gese­hen wer­den: Songs of Life and Death (eine Hom­mage an Anne Sex­t­on) von kol­berg-stern und Peng Peng Par­ker (zu Doro­thy Par­ker) mit Nora Gomringer.

Mehr Infos zur Rei­se gibt es mit Kurs­num­mer 8903 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108. Anmel­dung und Orga­ni­sa­ti­on über das Rei­se­bü­ro Schie­le, E‑Mail: pius.​schiele@​derpart.​com oder Tele­fon 0951/98686–51. Anmel­de­schluss ist der 11. April.