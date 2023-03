Sou­ve­rä­ner Sieg führt Bam­berg zur Titelverteidigung

Erneut gelang den Damen des SKC Vic­to­ria Bam­berg im hei­mi­schen Sport­park eine star­ke Vor­stel­lung, womit man die Gäste vom KC Schrez­heim mit 7:1 MP bei 3727:3505 Kegel besie­gen konn­te. Dabei war Corin­na Kast­ner mit 653 Kegel beste Bam­ber­ge­rin, Tages­be­ste war Bian­ca Sau­ter von den Gästen mit 669 Kegel. In den rest­li­chen Spie­len des letz­ten Spiel­ta­ges sieg­ten Lie­dols­heim (7:1 in Pir­ma­sens), Schretz­heim (6:2 gegen Eggols­heim), Pöll­witz (6:2 in Poing), wäh­rend sich Lorsch und Erlan­gen mit 4:4 Unent­schie­den trenn­ten. Damit stand am Ende der Sai­son 2022/23 die 24.Deutsche Mei­ster­schaft des SKC Vic­to­ria. Vize­mei­ster wur­de der KV Lie­dols­heim und Bron­ze ging an den SV Pöll­witz, wäh­rend Lorsch und Schretz­heim den Weg in die 2.Liga antre­ten müs­sen, gefolgt vom SKK Poing, der auf die Rele­ga­ti­ons­spie­le verzichtet.

Im ent­schei­den­den Mei­ster­schafts­spiel der Sai­son 2022/23 schick­te der SKC Vic­to­ria das bewähr­te Start­trio bestehend aus Corin­na Kast­ner, Sina Bei­ßer und Kla­ra Sedlar auf die Bah­nen und vom Start weg Druck auf­zu­bau­en, damit das Ziel „Heim­sieg“ früh rea­li­siert wer­den kann. Schrez­heim woll­te mit Ruß, Win­ter und Sokac dage­gen­hal­ten, doch die Über­macht der Heim­mann­schaft war zu groß. Kast­ner erwisch­te mit 181 einen ganz star­ken Start und ließ Ruß zu kei­ner Zeit eine Chan­ce. Am Ende stand ein ver­dien­tes 4:0 nach Sät­zen und 653:564. Par­al­lel muss­te sich Bei­ßer gera­de zu Beginn deut­lich mehr strecken, was ihr am Ende aber erfolg­reich gelang. Sie konn­te Win­ter eben­falls mit 4:0 SP und 626:584 besie­gen. Im Duell von Sedlar gegen Sokac stand es zur Halb­zeit 1:1 nach Sät­zen, ehe es zu tech­ni­schen Bahn­pro­ble­men kam. Die­se konn­ten aber rela­tiv schnell beho­ben wer­den, aber bei­de Spie­le­rin­nen kamen des­halb aus dem Rhyth­mus. Am Ende stand es 2:2 und so muss­te das Gesamt­ergeb­nis die Ent­schei­dung brin­gen. Dies sprach mit 609:563 für Sedlar, womit Bam­berg nach dem Start­trio eine Füh­rung von 3:0 MP und 177 Kegel innehatte.

Unter die­se Vor­zei­chen war es nun nur noch Form­sa­che, denn allen war klar, dass die­ser Vor­sprung von Celi­ne Zen­ker, Anne Tonat und Ale­na Bim­ber gegen Weber, Sau­ter und Rau­ten­berg nicht mehr ver­spielt wer­den konn­te. Zen­ker muss­te sich zu Beginn knapp mit 146:145 geschla­gen, zeig­te danach aber mit 158, 160 und 172 kei­ne Schwä­chen mehr und gewann am Ende mit 3:1 SP und 635:563. Bim­ber hat­te auf den Neben­bah­nen fast immer einen Rück­stand nach den Vol­len auf­ho­len müs­sen, was ihr mit einer aus­ge­zeich­ne­ten Abräum­lei­stung (254) auch gelang und somit am Ende ein abso­lut ver­dien­tes 4:0 bei 626:562 stand. Ledig­lich Anne Tonat muss­te sich an die­sem Tag geschla­gen geben. Aber gegen ein ent­fes­selnd auf­spie­len­de Gäste­ka­pi­tä­nin Bian­ca Sau­ter war das nicht mehr ent­schei­dend. Die Schrez­hei­me­rin sieg­te mit 4:0 SP und der Tages­best­lei­stung von 669:578 gegen Tonat. Nach der Absa­ge des 7:1 Heim­sie­ges bei 3727:3505 Kegel durch die Schieds­rich­ter nahm dann DKBC-Prä­si­dent Lothar Mül­ler die Ehrung der mei­ster­li­chen Damen des SKC Vic­to­ria Bam­berg vor, ehe die­se in Fei­er­lau­ne aus­bra­chen, ohne zur ver­ges­sen, dass sie sich ab sofort auf das anste­hen­de Cham­pi­ons-League Final­tur­nier am kom­men­den Wochen­en­de in Graz vor­be­rei­ten müs­sen, denn da soll mög­lichst der näch­ste Erfolg in die Club­hi­sto­rie ein­ge­tra­gen werden.