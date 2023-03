Beschluss der Gemein­de ist gefal­len, jetzt hofft sie auf das Landratsamt

Zum Jah­res­be­ginn hat die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Lisa Badum (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen) den Ver­ein Kun­reuth – hier lässt sich‚s leben e.V. besucht und sich über die aktu­el­len Pro­jek­te infor­miert. Von den All­tags­be­glei­tern bis zur Ver­eins­braue­rei wird für alle Bür­ger etwas gebo­ten. Die Ver­eins­ak­ti­ven ver­bin­den so auf das Vor­treff­lich­ste die Unter­stüt­zung für Ange­hö­ri­ge mit gemein­sa­men Ver­an­stal­tun­gen und Feiern.

Nach lan­ger Zeit der Vor­be­rei­tung steht der Ver­ein in den Start­lö­chern, um den voll­stän­di­gen Umbau im „Nüt­zel-Bau­ern­hof“ end­lich anzu­ge­hen. Die Ent­schei­dung in der Gemein­de ist gefal­len, nun hofft der Ver­ein auf schnel­le Bear­bei­tung im Landratsamt.

Das Pro­jekt „All­tags­be­glei­ter“ macht das Leben der älte­ren und hilfs­be­dürf­ti­gen Men­schen rund um den Hetz­le­ser Berg leich­ter. Es geht nicht um Pfle­ge, son­dern um die Unter­stüt­zung und Beglei­tung im All­tag bei täg­li­chen Din­gen die, sei es tem­po­rär oder fort­lau­fend, von den betrof­fe­nen Men­schen allein nicht mehr in dem gewünsch­ten Umfang gelei­stet wer­den kön­nen. Das reicht vom gele­gent­li­chen Besuch, wo man ein­fach mit­ein­an­der redet, mit­ein­an­der spielt, gemein­sa­men Hob­bys nach­ge­hen kann, spa­zie­ren geht oder eine Fahrt in die Stadt oder zum Arzt über­nimmt bis zu ein paar Stun­den pro Woche, je nach Bedarf. Das Ange­bot ent­la­stet Ange­hö­ri­ge und ermög­licht neue Per­spek­ti­ven. In den Gemein­den Kun­reuth, Hetz­les, Effel­trich, Igens­dorf und Grä­fen­berg enga­gie­ren sich inzwi­schen 30 ehren­amt­li­che und aus­ge­bil­de­te Men­schen in die­sem Pro­jekt. Neue Mit­ar­bei­ter wer­den bis Ostern in Igens­dorf geschult.

Im ver­gan­ge­nen Jahr hat die VR-Bank Bam­berg-Forch­heim ein E‑Auto für das Pro­jekt gestif­tet, die Zukunfts­stif­tung der Spar­kas­se hat es mit 7.500 Euro gefördert.

Auch die Ver­eins­braue­rei fand das Inter­es­se der grü­nen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten, die auch Vor­sit­zen­de des neu­en Par­la­ments­krei­ses Brau­kul­tur im Deut­schen Bun­des­tag ist. So brach­te sie als Gast­ge­schenk eine Fla­sche Bier der Mar­ke „Rol­la­tor“ mit, was die Akti­vi­tä­ten des Ver­eins gut auf den Punkt bringt. Für Lisa Badum ist die Brauerei‑, Gast­stät­ten- und Kel­ler­kul­tur iden­ti­täts­stif­tend über die Frän­ki­sche Schweiz hin­aus für ganz Oberfranken.

Das Brau­haus steht im Zen­trum von Kun­reuth, im alten „Nüt­zel-Bau­ern­hof“. Hier kön­nen Ver­eins­mit­glie­der ihr eige­nes Bier brau­en. Die Brau­an­la­ge wur­de von der „ILE-Frän­ki­sche Schweiz“ mit 6.000 Euro geför­dert. Im Som­mer soll das Haus bar­rie­re­frei wer­den, indem eine von außen zugäng­li­che Behin­der­ten­toi­let­te ein­ge­baut wird. Das Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren läuft. Sobald die büro­kra­ti­schen Hür­den bewäl­tigt sind, wird gebaut.

Beglei­tet wur­de Lisa Badum von Inge Pütz-Nobis und Georg Schütz. Alle zeig­ten sich sehr beein­druckt von der Arbeit des Ver­eins, der Leben in das Dorf bringt und das Mit­ein­an­der kultiviert.

Roland Rosen­bau­er