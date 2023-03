Am 6. Mai beginnt das STADT­RA­DELN. Gemein­sam kön­nen die Teil­neh­mer CO 2 ver­mei­den, an ihrer Fit­ness arbei­ten – und bei beson­ders vie­len Kilo­me­tern sogar Prei­se gewinnen.

2022 Kilo­me­ter – so viel ist Klaus Schmidt aus Ecken­tal beim STADT­RA­DELN im ver­gan­ge­nen Jahr gefah­ren. Ob das in die­sem Jahr wohl jemand top­pen kann? Vom 6. bis zum 26. Mai besteht dazu Gele­gen­heit, denn dann ist die Markt­ge­mein­de wie­der beim STADT­RA­DELN dabei. Wer mit­ma­chen will, kann sich unter www​.stadt​ra​deln​.de regi­strie­ren, falls gewünscht auch die ent­spre­chen­de App laden, und dann 21 Tage lan­ge Kilo­me­ter sam­meln. Der offi­zi­el­le Start­schuss zur Akti­on fin­det für den Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt bei der Her­zo­gen­au­ra­cher Fahr­rad­mes­se statt.

Mög­lichst vie­le All­tags­we­ge mög­lichst kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurück­le­gen, das ist das Ziel hin­ter STADT­RA­DELN, einer Kam­pa­gne des Kli­ma-Bünd­nis, eines Netz­werks euro­päi­scher Kom­mu­nen in Part­ner­schaft mit indi­ge­nen Völ­kern. Die gera­del­ten Kilo­me­ter jedes Ein­zel­nen zäh­len nicht nur für das Gesamt­ergeb­nis der Markt­ge­mein­de Ecken­tal, son­dern auch in der Ein­zel­wer­tung. In die­sem der gemein­deinter­nen Wett­be­werb gibt es auch Prei­se zu gewin­nen. Ein­zel­per­so­nen kön­nen in ihrer jewei­li­gen Alters­grup­pe einen Fahr­rad­ge­schäft-Gut­schein gewin­nen, den besten radeln­den Teams der jewei­li­gen Kate­go­rien winkt ein Essens­gut­schein. Die Schü­ler mit den mei­sten Rad­ki­lo­me­tern lädt Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le zum Eis essen ein. Als Ansporn für 2023: Im ver­gan­ge­nen Jahr haben die Ecken­ta­ler fast 36.000 Kilo­me­ter erra­delt – sie sind also bei­na­he ein­mal um die Welt gefahren.

Rund um das STADT­RA­DELN hat die Markt­ge­mein­de Ecken­tal ein Begleit­pro­gramm orga­ni­siert. So fin­det am 24. Mai ab 14.30 Uhr ein Lauf­rad­par­cours am Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3 statt. Ein Beam­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land gibt dann Eltern und klei­nen Fah­rern hilf­rei­che Tipps und beant­wor­tet Fra­gen. Pünkt­lich zum STADT­RA­DELN stellt die Gemein­de außer­dem auf ihrer Home­page Weg­be­schrei­bun­gen für beson­ders fami­li­en­freund­li­che und erprob­te Fahr­rad­tou­ren rund um Ecken­tal zur Ver­fü­gung. Auch die Büche­rei hat sich meh­re­re Pro­gramm­punk­te aus­ge­dacht: Wer lite­ra­ri­sche Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Rad fah­ren sucht, wird dort an einem Info­tisch fün­dig – vom Rei­se­füh­rer bis zur Repa­ra­tur­an­lei­tung. An jedem STADTR­ADEL-Frei­tag gibt es außer­dem wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten in der Büche­rei eine Sta­ti­on zum Kräf­te tan­ken: Wer mit dem Rad kommt, erhält ein Getränk und ein Stück Obst. Viel­leicht bie­tet sich dann die Gele­gen­heit, bei der Tausch­bör­se für Fahr­rad­zu­be­hör mit­zu­ma­chen? Wer will kann näm­lich bei­spiels­wei­se aus­sor­tier­te Fahr­rad­klin­geln oder über­zäh­li­ge Schläu­che auf den Tausch­tisch legen und pas­sen­de­res Zube­hör mitnehmen.

Wei­te­re Infos gibt es unter www​.stadt​ra​deln​.de und im Ecken­ta­ler Rat­haus bei Clau­dia Blö­chl, claudia.​bloechl@​eckental.​de, (09126) 903–228, oder Mar­co Mül­ler, marco.​mueller@​eckental.​de, (09126) 903–229.