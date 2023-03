Seit Febru­ar bie­tet das Team der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Horn­schuch­Park jeden ersten Diens­tag im Monat Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit, die Tages­pfle­ge in Forch­heim, May­er-Fran­ken-Str. 40a ken­nen zu ler­nen. Das Team um die lei­ten­de Pfle­ge­fach­kraft Manue­la Häf­ner beant­wor­tet dann auch Fra­gen zum Kon­zept der Ein­rich­tung und berät pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge u.a. über die Mög­lich­keit zur Ent­la­stung durch die Tages­pfle­ge. Der näch­ste Ter­min ist der 4. April von 16:30 bis 18:00 Uhr. Eine Anmel­dung ist erwünscht unter Tel. 09191 320 960–0 oder via Mail an tagespflegehornschuchpark@​dwbf.​de.