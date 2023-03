1.Damen: SKC Damen glück­lich über den 5. Platz

Am letz­ten Spiel­tag der Sai­son haben die Keg­le­rin­nen des SKC 67 ihr erstes Jahr in der 1. Bun­des­li­ga mit einer Nie­der­la­ge von 6:2 Punk­ten und 3421 zu 3317 Holz gegen den BC Schretz­heim beendet.

Schretz­heim, die schon als Abstei­ger fest­stan­den, gin­gen den­noch hoch moti­viert auf die Bahn, stell­ten ihren eige­nen Mann­schafts­re­kord ein und lie­ßen den Eggols­hei­me­rin­nen am Ende kei­ne Chance.

Die Gast­ge­be­rin­nen brach­ten Kat­rin Gul­de (542) und Simo­ne Perzl (570) an den Start. Dage­gen setz­te man auf Eggols­hei­mer Sei­te Cori­na Bese und Jas­min Hahn. Cori­na erwisch­te einen zähen Start in den Vol­len, jedoch trumpf­te sie im Räu­men auf und erkämpf­te sich am Ende mit 2 Satz­punk­ten und 549 Holz auch noch den 1. MP. Auch Jas­min ver­pass­te den Start und war auf Auf­hol­jagd. Lei­der blieb sie mit 538 Holz unter ihrem Kön­nen und muss­te ihrer Geg­ne­rin den MP überlassen.

Mit 25 Minus und einem Punk­te­stand von 1:1 ging das Mit­tel­paar Manue­la Haß­fur­ther und Andrea Ber­ger in die Auf­hol­jagd im 2. Durchgang.

Manu spiel­te von Anfang an ein star­kes Spiel und muss­te nur den Satz­punkt im 3. Durch­gang abge­ben. Sie erkämpf­te sich sehr gute 577 Holz und den 2. MP gegen­über ihrer Geg­ne­rin Chri­sti­ne Grau mit 573 Holz. Andrea Ber­ger tat sich im Räu­men schwer und blieb bei 547 Holz ste­hen. Die­se Schwä­che nut­ze ihre Geg­ne­rin Chri­sti­na Bischof, wel­che knapp mit 551 Holz den MP wegschnappte.

Nun setz­te man auf das bewähr­te Schluss­duo Mela­nie Schwarz­mann und Romy Joppert.

Mela­nie spiel­te einen sehr star­ken 1. Durch­gang mit 162 Holz. Jedoch hielt ihre Geg­ne­rin Mari­on Frey – auch gleich­zei­tig Tages­be­ste – mit 605 Holz dage­gen und lies der leicht ange­schla­ge­nen Mela­nie kei­ne Chan­ce. Anna Ritt­ha­ler wur­de im 4. Durch­gang (142 holz) ein­ge­wech­selt und been­de­te­te das Duell mit tol­len 560 Holz.

Romy fand nicht in ihr gewohn­tes Spiel und ver­lies die Bahn mit soli­den 546 Holz. Ihre Geg­ne­rin Nico­le Weit­mann – Grie­sin­ger nutz­te die­se Gele­gen­heit und erspiel­te sich mit 580 Holz den MP.

„Eine wun­der­vol­le Sai­son mit vie­len tol­len Momen­ten und Höhe­punk­ten für die Mann­schaft ist nun zu Ende. Wir sind stolz auf unse­ren Klas­sen­er­halt als Neu­ling in der 1. Bun­des­li­ga und freu­en uns auf die neue Sai­son im Sep­tem­ber“, so Andrea nach dem letz­ten Saisonspiel.

2.Damen: Bezirks­ober­li­ga: TSV Lahm – SKC 67 Eggols­heim 2

Trotz der Nie­der­la­ge der 2. Damen beim TSV Lahm mit 2:6 Punk­ten und 3185 zu 3002 Holz steht die Eggols­hei­mer Mann­schaft auf dem sieb­ten Tabel­len­platz und sichert sich damit den Klassenerhalt.

Die Gast­ge­ber klet­tern auf Platz 1 der Bezirks­ober­li­ga und stei­gen damit auf.

Im Start­paar spiel­ten Tan­ja Geisler und The­re­sa Schlund. Wäh­rend Tan­ja heu­te nicht wirk­lich in ihr Spiel fand und mit 528 : 439 klar ihrer Geg­ne­rin unter­lag, lie­fer­te sich The­re­sa in ihrer Paa­rung span­nen­de Duel­le. Am Ende fehl­te aber lei­der das Quänt­chen Glück und so muss­te auch sie mit 527 : 507 ihren Mann­schafts­punkt abgeben.

Nach tech­ni­schen Schwie­rig­kei­ten der Bahn konn­ten schließ­lich auch das Mit­tel­paar mit Sil­via Bess­ler und Ortrud Will ihre Matches antre­ten. Und hier wur­de um jedes Holz gekämpft. Sowohl Sil­via (491 : 519 Holz), als auch Ortrud (512 : 514) konn­ten ihre Mann­schafts­punk­te holen und behiel­ten, trotz erneu­ter Spiel­un­ter­bre­chung wegen Ver­let­zungs­pau­se der Geg­ner, stehts ihre Nerven.

Mit 79 Holz auf der Soll­sei­te star­te­te das Schluss­duo Simo­ne Schramm und Hel­ga Frie­de. Aber spä­te­stens ab hier zeig­ten die Lah­mer, dass sie den Auf­stieg unbe­dingt wol­len. Hel­ga erspiel­te gute 527 Holz, aber hat­te gegen die Tages­be­ste Mari­na Von­dran (576 Holz) letzt­end­lich kei­ne Chance.

Simo­ne auf der Neben­bahn spiel­te soli­de, mach­te aber am Ende zu vie­le Feh­ler und unter­lag eben­falls klar ihrer Geg­ne­rin (551:496).

„Nach einer Sai­son mit vie­len krank­heits­be­ding­ten Aus­fäl­len, sind wir über den Klas­sen­er­halt sehr froh. Lei­der fehl­te in die­ser Sai­son oft die Kon­stanz, aber trotz­dem haben wir als Mann­schaft sehr vie­le schö­ne und spa­ßi­ge Zei­ten erlebt“, resü­mier­te die Mann­schafts­füh­re­rin Sil­via Bess­ler am Ende des Spiels.

1.Herren: Mei­ster der Lan­des­li­ga Nord

Die 1. Män­ner des SKC´67 Eggols­heim sichern sich mit einem 6:2‑Heimerfolg (3441:3309) die Mei­ster­schaft in der Lan­des­li­ga Nord und den damit ver­bun­de­nen zwei­ten Bay­ern­li­ga-Auf­stieg nach 30 Jah­ren. Herz­li­chen Glück­wunsch an das gan­ze TEAM!

Bereits zu Spiel­be­ginn zeig­te der wie­der­ge­ne­se Mar­kus Haus­ner mit dem Mann­schafts­be­st­ergeb­nis von 592:507 sei­ne gan­ze Klas­se. Vor allem auf den ersten bei­den Bah­nen (171/160) zeig­te er tol­len Kegel­sport. Am Ende räum­te er 232 Holz. Gegen­über muss­te sein Kapi­tän Kai Post­ler die ersten bei­den Sät­ze abge­ben. Durch sei­nen Kampf­geist schaff­te er den Satz­aus­gleich, unter­lag aber mit guten 561:584.

Das 1:1 (+62) konn­te im Mit­tel­paar wei­ter aus­ge­baut wer­den. Bei Robin Straß­ber­ger riss der Faden im letz­ten Satz, mit 582:528 hat­te er aber kei­ne Pro­ble­me den MP zu ergat­tern. Auch Young­ster Enri­co Lache zeig­te sich in her­vor­ra­gen­der Spiel­lau­ne und steu­er­te star­ke 576 Holz gegen den Tages­be­sten (604) bei.

Mit 90 Holz Vor­sprung kam kei­ne Span­nung mehr auf. Frank Stein­hoff setz­te sich mit 548:531 durch, Chri­sto­pher Schlund sieg­te mit eben­falls star­ken 582:557, sodass am Ende ein star­kes Team­e­r­geb­nis von 3441 Holz an der Anzei­ge­ta­fel auf­leuch­te­te. Mei­ster­schaft und Auf­stieg waren per­fekt. Die Freu­de nach dem letz­ten Wurf kann­te kei­ne Gren­zen. Die Stim­mung war schon wäh­rend dem Spiel, mit vie­len sehr tol­len Fans, sen­sa­tio­nell. Nun ent­lud sich aber die pure Freu­de und es wur­de bis in die Mor­gen­stun­den gefeiert.

Vom 1. Spiel­tag an lagen die SKCler von Trai­ner Micha­el Par­zefall auf dem 1. Tabel­len­platz. Mit 26:10-Punkten (98:46-MP) sichert man sich ver­dient den Spit­zen­platz. Vie­len DANK allen Spie­lern, dem Trai­ner, den unglaub­li­chen Fans, dem gan­zen Ver­ein für den Sup­port und euer Tun! Gro­ßen Respekt für das stets fai­re Ver­hal­ten unse­rer Geg­ner. Wir wün­schen euch in unse­rem Wohn­zim­mer (30 Jah­re Lan­des­li­ga mit einem Jahr Unter­bre­chung) viel Ver­gnü­gen. Wir zie­hen ger­ne aus!

State­ments der Mannschaft:

Mar­kus Haus­ner: „Das Trai­ning und die har­te Arbeit führt end­lich zum gewünsch­ten Erfolg! Dank an die Jungs und den Trai­ner für die mega Sai­son und den Zusam­men­halt!“ (Haus­ner ist eines der Eigen­ge­wäch­se des SKC, dass jah­re­lang Lan­des­li­ga spielte)

Andre­as Graf: „Die har­te Arbeit zahlt sich end­lich aus. Aus die­sem Grund bin ich nach Eggols­heim gewech­selt, um noch grö­ße­re sport­li­che Erfol­ge zu erzie­len.“ (Graf wech­sel­te 2020 vom SV Wals­dorf zum SKC und war bei die­sem Spiel Ersatzmann)

Chri­sto­pher Schlund: „Es ist ein unbe­schreib­li­ches Gefühl vor den besten Fans der Welt den Sieg und somit die Mei­ster­schaft per­fekt machen zu dür­fen.“ (Schlund ist bereits seit 20 Jah­ren Teil der 1. Mann­schaft und stammt eben­falls aus der SKC-Talentschmiede)

Mar­co Edel­mann: „Durch die vor­he­ri­gen Nie­der­la­gen in Eichen­hüll und Föl­schnitz haben wir uns nicht von unse­rer gut lau­fen­den Sai­son abbrin­gen las­sen und haben uns mit der Mei­ster­schaft und den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga belohnt.“ (Edel­mann kam 2019 vom TSV Eber­mann­stadt und war eben­falls Ersatz­mann am letz­ten Spieltag)

Enri­co Lache: „3441 ist ein sehr gutes Mann­schafts­er­geb­nis auf unse­rer Bahn! Alle sechs Spie­ler haben ein star­kes Spiel abge­lie­fert und haben gezeigt, dass wir bereit sind es mit Mann­schaf­ten aus der Bay­ern­li­ga auf­zu­neh­men!“ (Lache ist mit 19 Jah­ren der Young­ster des Teams, stammt aus der eige­nen Jugend und fun­giert bereits als 3. Sportwart)

Kai Post­ler: „Ich bin stolz dar­auf, dass wir den Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga end­lich geschafft haben. Es ist er das zwei­te Mal in der lan­gen Ver­eins­ge­schich­te, dass die Eggols­hei­mer Her­ren so hoch spie­len. Jetzt wer­den wir erst­mal die Auf­stiegs­fei­er­lich­kei­ten genie­ßen und dann freu­en wir uns auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen in der Bay­ern­li­ga.“ (Post­ler kam 2007 vom ASV Sass­an­fahrt und führt das Team seit vie­len Jah­ren als Mann­schafts­füh­rer an)

Robin Straß­ber­ger: „Ich bin über­glück­lich, dass der Auf­stieg gleich in mei­ner ersten Sai­son für Eggols­heim geklappt hat und ich einen Teil dazu bei­tra­gen konn­te.“ (Straß­ber­ger kam vor der Sai­son vom Zweit­li­gi­sten SKC Vic­to­ria Bam­berg und wur­de in der Jugend des TSV Eber­mann­stadt ausgebildet)

Frank Stein­hoff: „Mir feh­len die Wor­te. Ich genie­ße das sehr und bin ger­ne mit der nöti­gen Ruhe fürs Team da.“ (Stein­hoff kam 2018 aus Dechs­endorf und hat den kom­plet­ten Weg vom Kampf um den Klas­sen­er­halt bis hier­hin mehr als begleitet)

Chri­sti­an Will: „Will­kom­men in der Bay­ern­li­ga. Lei­der dau­ert es nun bis Sep­tem­ber bis wir wie­der um Punk­te kegeln dür­fen.“ (Will kam 2018 vom SKC Seuß­ling und hat zwei Ein­sät­ze in der Auf­stiegs­sai­son vor­zu­wei­sen. Er war in der SKC-BOL-Mann­schaft der stärk­ste Spieler)

Micha­el Par­zefall: „Die Jungs und der gesam­te Klub haben sich das ver­dient. Wir sind mit Geduld und Demut in die Sai­son gestar­tet. Wir wuss­ten, wo wir her­kom­men. Vor ein paar Jah­ren ging es um den Klas­sen­er­halt. Jeder ein­zel­ne Spie­ler hat über den gesam­ten Sai­son­ver­lauf sei­ne Rol­le ange­nom­men und hart für die­ses Ziel gear­bei­tet. Gro­ßen Respekt und DANK an alle!“ (Par­zefall kam 2018 vom TSV Eber­mann­stadt, von 2020 bis 2022 pau­sier­te er. Seit ver­gan­ge­nem Juli ist er 1. Sport­wart und wie­der Trai­ner des SKC)

Jugend: Nie­der­la­ge für die U18 im letz­ten Sai­son­spiel – Jonas Mau­ser spielt Bahnrekord!

Ange­peitscht von vie­len Fans ver­such­ten die U18 Kids das Der­by gegen die befreun­de­ten Bam­ber­ger zu gewin­nen. Zum Start gelang Jonas Mau­ser nach 3 guten Sät­zen im fina­len Durch­gang ein abso­lu­tes Traum­er­geb­nis. Nach über­ra­gen­den 103 in die Vol­len und feh­ler­frei­en 41 Abräu­men, stand der Bahn­re­kord auf Bahn 3 fest! Sein Gesamt­ergeb­nis von klas­se 547 Holz waren gleich­zei­tig Tagesbestleistung.

Neben­an kam Stel­la Lococ­cio­lo lei­der nicht zu ihrem Spiel und mach­te nach 60 Wurf Platz für Max Ber­ger. Da die­ser schon in der Umstel­lung auf die U18 Kugel ist, tat er sich auch schwe­rer als gewohnt.

Das Schluss­paar soll­te den leich­ten Rück­stand der Holz­zahl bei 1:1 Sät­zen wett­ma­chen. Patri­cia Först hat­te vie­le gute Pha­sen und kämpf­te sich auf brauch­ba­re 448 Holz. Lei­der ging die­ser Satz deut­lich an Bam­berg. Ihre Part­ne­rin Marie Will hat­te zwar den stärk­sten Gast im Duell, aber die Sache jeder­zeit im Griff. Sie stei­ger­te sich in jedem Satz auch noch und sieg­te am Ende locker mit 4:0 und guten 532 Holz.

So ende­te das Spiel mit einem ver­dien­ten 2:4 für die Gäste. Trotz­dem kann unse­re Mann­schaft stolz auf ihren 7.Platz in der Bezirks­li­ga sein. Näch­ste Sai­son wird das Team wei­ter durch Jonas und Max ver­stärkt wer­den, da bei­de die U18 Kugel nut­zen dürfen.

Vie­len Dank an die­ser Stel­le an alle Hel­fer, Bahn­läu­fer, Fans, Betreu­er und Trai­ner! Ihr macht einen klas­se Job!