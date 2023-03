Zum 75-jäh­ri­gen Bestehen des CSU-Orts­ver­ban­des Dormitz konn­te Orts­vor­sit­zen­der Chri­stoph Schmitt am 24.März 2023 im Gast­haus zum Grü­nen Baum zahl­rei­che Gäste, allen vor­an als Ehren­gä­ste, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tho­mas Sil­ber­horn, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann, Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr und Land­rat Dr. Her­mann Ulm begrüßen.

Die Geschich­te der CSU- Dormitz wur­de den Gästen im Rah­men eines Vor­tra­ges prä­sen­tiert. So erfuh­ren die Gäste, dass neun Grün­dungs­mit­glie­der 1948 den Orts­ver­band ins Leben geru­fen hat­ten. Auch das poli­ti­sche und gesell­schaft­li­che Wir­ken über die Jahr­zehn­te hin wur­de anschau­lich dar­ge­stellt. Beson­ders gewür­digt wur­den der ver­stor­be­ne Ehren­bür­ger und Alt­bür­ger­mei­ster Hein­rich Holz­mann und Alt­bür­ger­mei­ster Ger­hard Schmitt, die sich durch ihre jeweils 24jährige Tätig­keit als Bür­ger­mei­ster um die Gemein­de Dormitz ver­dient gemacht hatten.

Nach die­ser histo­ri­schen Zusam­men­fas­sung ehr­te Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann die lang­jäh­ri­gen Mit­glie­der der CSU-Dormitz. MdL Hof­mann sprach an, dass gera­de eine Volks­par­tei wie die CSU, durch ihre Mit­glie­der lebt und dass nur deren Enga­ge­ment Bay­ern vor­an­ge­bracht hat. Er dank­te daher den Jub­li­la­ren für Ihren Ein­satz und fand zu jedem per­sön­li­che Wor­te. Auf eine vier­zig­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft kön­nen Edgar Holz­mann, Erich Scharf und Ger­hard Schmitt zurück­blicken. Für 25 Jah­re wur­den Hubert Schmitt, Gün­ther Gey­er und Peter Distler geehrt und für 20 Jah­re Josef Dichtl, Jür­gen Hein­lein, Eva Hem­mer­lein, Bernd Lorenz, Leon­hard Schmitt und Andre­as Zenk.

In sei­nem Gruß­wort erwähn­te MdB Tho­mas Sil­ber­horn, wie wich­tig die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit dem Gegen­über sei und dass Wer­te und Respekt in der heu­ti­gen Gesell­schaft lei­der hin­ter Popu­lis­mus mehr und mehr in den Hin­ter­grund treten.

Land­rat Dr. Her­mann Ulm ver­wies beson­ders auf die über­aus gute Zusam­men­ar­beit und das gro­ße Know-How im Kli­nik- und Finanz­be­reich unse­res Kreis­ra­tes Ger­hard Schmitt hin.

Bezirks­rat Dr. Ulrich Schürr ging auf das Wir­ken des Bezirks und ins­be­son­de­re auf die Unter­stüt­zung der Ober­fran­ken­stif­tung bei der Kir­chen­sa­nie­rung ein.

Den Abschluss der poli­ti­schen Gruß­wor­te bil­de­te erster Bür­ger­mei­ster Hol­ger Bezold, der sowohl auf die Zusam­men­ar­beit als auch die poli­ti­schen Aus­ein­der­set­zun­gen im Gemein­de­rat einging.

Einen humor­vol­len Abschluss fand der offi­zi­el­le Teil des Abends durch fik­ti­ve Aus­sa­gen baye­ri­scher Mini­ster­päsi­den­ten über das Dorf Dormitz, die stark an ori­gi­na­le Zita­te ange­lehnt waren. Unter­malt wur­de der gesam­te Fest­abend durch stim­mungs­vol­le Musik. Die ent­spann­te Atmo­sphä­re des Fest­abends bot die idea­le Gele­gen­heit, sich mit den Poli­ti­kern und ande­ren Fest­be­su­chern aus­zu­tau­schen. Eine Chan­ce, die ger­ne genutzt wurde.

Die 75jährigen Jubi­lä­ums­fei­ern wer­den mit einem Live Musik-Event mit Cha­pel Rock am 13. Mai 2023 in der Mehr­zweck­hal­le Dormitz for­ge­setzt. Dazu ergeht schon jetzt herz­li­che Einladung!