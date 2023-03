Die Frei­zeit Mes­se Nürn­berg 2023 schließt mit einer posi­ti­ven Bilanz. Ins­ge­samt kamen an fünf Tagen rund 83.000 Besu­cher in die Mes­se Nürn­berg, um die Frei­zeit Mes­se, die neue Musik­Mes­se und die Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE zu besu­chen. Fast 800 Aus­stel­ler sorg­ten in acht Hal­len für ein viel­fäl­ti­ges Ange­bot und zahl­rei­che Messe-Erlebnisse.

Die Geschäfts­füh­rer des Mes­se­ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, zie­hen eine posi­ti­ve Bilanz: „Wir freu­en uns über einen so gro­ßen Zuspruch aus der gesam­ten Metro­pol­re­gi­on sowie aus wei­te­ren Tei­len Bay­erns und den angren­zen­den Bun­des­län­dern. Vie­le Besu­cher kamen zur Frei­zeit Mes­se nach Nürn­berg, um sich für die näch­ste Rei­se, den Out­door­Früh­ling sowie die Gar­ten­sai­son inspi­rie­ren zu las­sen.“ Trotz der aktu­ell wirt­schaft­lich her­aus­for­dern­den Rah­men­be­din­gun­gen erziel­ten vie­le Aus­stel­ler gute Erfol­ge und die Frei­zeit Mes­se dien­te vie­len als Konjunkturmotor.

Neue Musik-Mes­se Nürn­berg – Vol­ler Erfolg für Neuveranstaltung

Die neue Musik-Mes­se Nürn­berg fei­er­te ihre Pre­miè­re par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se und stell­te an drei Tagen den hand­werk­li­chen Instru­men­ten­bau in den Fokus. Die Pre­miè­re war ein vol­ler Erfolg, die Mes­se ist der neue Treff­punkt für Musi­ker und Instru­men­ten­bau­er und Aus­tra­gungs­ort zahl­rei­cher Kon­zer­te und Work­shops. Maik Hei­ßer, Pro­jekt­lei­ter von Frei­zeit Mes­se und Musik-Mes­se Nürn­berg, ist begei­stert: „Die neue Musik-Mes­se Nürn­berg hat einen sehr erfolg­rei­chen Start hin­ge­legt. Mit 130 Aus­stel­lern und 180 ange­bo­te­nen Mar­ken, mit über 50 hoch­klas­si­gen Kon­zer­ten sowie über 30 Work­shops war ein umfang­rei­ches Pro­gramm gebo­ten, das von vie­len internationalen2 Besu­chern gut ange­nom­men wur­de. Die­se posi­ti­ve Reso­nanz hat uns über­rascht und freut uns sehr. Bereits jetzt gibt es eine gro­ße Vor­freu­de und Neu­gier auf die näch­ste Edition.“

Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg THE VILLAGE

Deutsch­lands größ­te Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE fand eben­falls par­al­lel zur Frei­zeit Mes­se statt und lock­te 14.800 Besu­cher aus ganz Euro­pa an. Für den fach­li­chen Part­ner von THE VIL­LA­GE, Micha­el Gradl von whis​ky​faess​la​.de, war THE VIL­LA­GE 2023 „die erfolg­reich­ste Whisk(e)y‑Messe aller Zei­ten“, so Micha­el Gradl. „Die Nach­fra­ge war bom­ba­stisch und hat unse­re Erwar­tun­gen über­trof­fen. Die Stim­mung war wie immer gut und nach der pan­de­mie­be­ding­ten Zurück­hal­tung im ver­gan­ge­nen Jahr war es eine Freu­de, wie­der eine unbe­schwer­te THE VIL­LA­GE zu erleben.“

Aus­blick: Frei­zeit Mes­se 2024 wie­der frü­her im Jahr

Die Frei­zeit Mes­se wird auch 2024 wie­der den Auf­takt für die Out­door-Sai­son bil­den und den frän­ki­schen Früh­ling eröff­nen. Im kom­men­den Jahr fin­det die Frei­zeit Mes­se vom 21. bis 25. Febru­ar statt und liegt damit frü­her im Jahr. Damit liegt sie zeit­lich bes­ser, um Rei­se­pla­nun­gen auf­zu­neh­men sowie recht­zei­tig vor der Gar­ten­und Out­door-Sai­son. Es gibt bereits Pla­nun­gen, um wie­der ein Part­ner­land ins Pro­gramm zu neh­men und um damit die über­re­gio­na­len Tou­ris­mus-Ange­bo­te stär­ker zurückzubringen.

Aus­stel­ler­stim­men Frei­zeit Mes­se 2023

„Die Regi­on betei­ligt sich seit 20 Jah­ren an der Frei­zeit Mes­se, sie ist und bleibt eine wich­ti­ge Mes­se für uns. Nürn­berg und Nord­bay­ern ist ein wich­ti­ges Ein­zugs­ge­biet für die Regi­on Tren­ti­no. Die Stim­mung auf der Mes­se war sehr gut, Besu­cher infor­mie­ren sich gezielt u.a. zu nach­hal­ti­gen Rei­sen wie Berg­tou­ren und Urlaub an den Seen. Nach der Coro­na-Zeit freu­en sich die Besu­cher wie­der auf einen Urlaub in der Regi­on Tren­ti­no. Auf der Mes­se schät­zen die Besu­cher die per­sön­li­che Bera­tung und die Tipps, die man im Inter­net nicht so ein­fach fin­den kann.“

Dr. Andrea Bor­lot­ti, Tren­ti­no – Gar­da Unico

„Das Publi­kum kam gezielt, frag­te gezielt und infor­mier­te sich gezielt über Rei­sen in Afri­ka. Eine Bilanz für unse­re Mes­se­be­tei­li­gung kön­nen wir erst in den kom­men­den Mona­ten zie­hen, weil wir hier am Stand erst­mal infor­mie­ren und dann im Nach­gang sehen, wie vie­le Rei­sen gebucht wer­den. Wenn die Buchun­gen im Nach­gang gut sind, kom­men wir ger­ne wie­der zur Frei­zeit Mes­se Nürnberg.“

Hümey­ra Judt, Foun­der & CEO, Tukio Afrika

„Die Fre­quenz und Nach­fra­ge am Stand waren hoch, so auch das Inter­es­se der Besu­cher. Bei Kauf­ent­schei­dun­gen und Inve­sti­tio­nen ist man immer noch etwas zurück­hal­ten­der. Der Stand und die Stand­grö­ße waren stim­mig, weil sich so die Besu­cher den Gar­ten auch für zu Hau­se vor­stel­len konn­ten. Vie­le Besu­cher kom­men von Jahr zu Jahr wie­der, um sich zu infor­mie­ren. Im Nach­gang fällt dann mei­stens die Ent­schei­dung für einen Gar­ten fürs Leben.“

Fritz Bodin, Bodin Pflanz­li­che Raumgestaltung

„Wir konn­ten gute Gesprä­che an unse­rem Stand füh­ren und es gab viel Inter­es­se an unse­rem Ange­bot und an dem Gar­ten-The­ma all­ge­mein. Wir hät­ten uns gefreut, wenn neben uns noch mehr2 Aus­stel­ler mit Gar­ten-Ange­bo­ten dabei gewe­sen wären. Das Inter­es­se an Pflan­zen und Mäh­ro­bo­tern ist groß, das könn­ten wir grö­ßer aufziehen.“

Niklas Götz, Götz GmbH – Forst- und Gartentechnik

„Für uns war es posi­tiv auf der Frei­zeit Mes­se, wir konn­ten geziel­te Gesprä­che füh­ren. Wir haben eine Ver­än­de­rung auf der Mes­se fest­ge­stellt, es steht nicht unbe­dingt der Ver­kauf im Fokus, die Besu­cher möch­ten sich infor­mie­ren und wir konn­ten gute Gesprä­che füh­ren und haben fest­ge­stellt, dass das The­ma „Ser­vice“ wei­ter an Bedeu­tung gewinnt.“

Phil­ipp Rösch, Ver­kauf, Lea­sing, e‑motion e‑Bike Welt Nürnberg

„Das Besu­cher­inter­es­se war sehr groß an dem The­ma Sozi­al- und Ren­ten­be­ra­tung, des­we­gen war die Mes­se für uns sehr erfolg­reich. Man spürt auf der Mes­se, dass die Men­schen den VdK mit sei­nen Ange­bo­ten brau­chen. Es waren vie­le Inter­es­sier­te und Neu­mit­glie­der bei uns am Stand aber auch Mit­glie­der, die sich infor­mie­ren wollten.“

Eri­ka Groß, ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­te­rin VdK Bayern

„Wir sind sehr zufrie­den mit unse­rer Betei­li­gung, wir erle­ben eine gro­ße Nach­fra­ge. Sowohl alte als auch jun­ge Besu­cher kom­men zu uns, um Ten­nis aus­zu­pro­bie­ren oder das Spiel wie­der auf­zu­neh­men. Hier gelingt es uns, alle Alters­grup­pen für Ten­nis zu begei­stern und das macht Spaß.“

Johan­nes Dep­pisch, Baye­ri­scher Ten­nis­ver­band, Regi­on Nord

Die näch­ste Frei­zeit Mes­se fin­det vom 21. bis 25. Febru­ar 2024 statt.

