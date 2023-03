Die Sel­ber Wöl­fe und die Heil­bron­ner Fal­ken lie­fern sich ein Kopf an Kopf ren­nen – es steht 2:2 in der Serie

Der Gewin­ner von Spiel 5 am Frei­tag in Heil­bronn hat am Sonn­tag um 18:30 Uhr in der NETZSCH-Are­na die Chan­ce, sich den Klas­sen­er­halt zu sichern. Spä­te­stens aber nach Spiel 7 am kom­men­den Diens­tag – erneut in Heil­bronn – steht fest, wer fei­ern darf und wer in die 2. Run­de muss.



Form­kur­ve

Eigent­lich hat­ten die Wöl­fe in der letz­ten Par­tie am Diens­tag über 40 Minu­ten die Fal­ken gut im Griff. Die 2:1- Füh­rung der Porzellan­städ­ter hat­te bis dahin bestand und hät­te eigent­lich höher sein müs­sen, wenn man das Chan­cen­ver­hält­nis betrach­tet. Doch den Wöl­fen gelan­gen eben nur die­se bei­den Tref­fer und im letz­ten Spiel­ab­schnitt ver­lo­ren sie den Faden. Die Fal­ken nah­men das Heft in die Hand, dreh­ten die Par­tie und gli­chen die Serie aus. Frei­lich braucht den Wöl­fen noch nicht ban­ge sein. Es sind Spie­le auf Augen­hö­he und es wer­den die berühm­ten Klei­nig­kei­ten sein, die die Serie ent­schei­den werden.



Sta­ti­stik

Die Sel­ber Wöl­fen haben in den bis­he­ri­gen 4 Aus­ein­an­der­set­zun­gen gegen die Heil­bron­ner Fal­ken aus 110 abge­feu­er­ten Schüs­sen 14 Tore erzielt. Das heißt, sie benö­tig­ten im Schnitt 7,9 Schüs­se pro erziel­tem Treffer. Die Heil­bron­ner Fal­ken hin­ge­gen waren bei 126 Ver­su­chen nur 12 Mal erfolgreich. Damit lie­gen sie bei 10,5 Schüs­sen pro Tor­er­folg. Eng bei­ein­an­der lie­gen bei­de Teams in den Spe­cial Teams: Die Wöl­fe waren in 26,7% aller Power­plays erfolg­reich, die Falken kom­men hier auf 26,3%. Somit sind die Wöl­fe logi­scher­wei­se auch in Unter­zahl eine Nasen­län­ge vor­aus. Sie kom­men auf eine Quo­te von 73,7%, die Fal­ken auf 73,3%. Bester Scorer auf Sel­ber Sei­te ist Egils Kal­ns mit 4 Toren und 1 Vor­la­ge. Auf Heil­bron­ner Seite ist dies Jere­my Wil­liams mit 2 Toren und 2 Vor­la­gen. Die „bösen Buben“ auf bei­den Sei­ten sind Heil­bronns Ste­fan Del­la Rove­re mit 29 Straf­mi­nu­ten und Selbs Fedor Kolu­paylo mit 11 Strafminuten.



Lin­e­up

Feo­dor Boi­ar­chi­nov, Ste­ven Deeg und Phil­ip Wolt­mann fallen aus. Sonst wird Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler vor­aus­sicht­lich aus dem vol­len Kader schöp­fen können.



Modus/​Spielwertung

Die Play­downs wer­den nach dem Modus „Best-of-Seven“ aus­ge­tra­gen. Das heißt, die Mann­schaft, die zuerst 4 Sie­ge ein­ge­fah­ren hat, hat die Serie für sich ent­schie­den und den Klas­sen­er­halt geschafft. Der Unter­le­ge­neerhält in der 2. Run­de die Chan­ce, gegen den Ver­lie­rer der Serie Crimmitschau/​Bayreuth den dro­hen­denAbstieg in die Ober­li­ga zu ver­mei­den.



Steht es in einer Par­tie nach der regulären Spiel­zeit von 60 Minu­ten unent­schie­den, erfolgt eine Ver­län­ge­rung von 20 Minu­ten. Jedoch nur so lan­ge, bis ein Tor erzielt wird (sud­den death). Die Pau­se mit Eis­be­rei­tung dau­ert 15 Minu­ten. Die 20minütigen Ver­län­ge­run­gen wer­den, jeweils mit neu­er Eisberei­tung und 15minütiger Pau­se, so lan­ge wie­der­holt, bis das ent­schei­den­de Tor gefal­len ist (sud­den death). Es wird gespielt 5 gegen 5 Feld­spie­ler.



Termine/​ Tickets

Die Ter­mi­ne für die Serie wur­den wie folgt fest­ge­legt:

Mi, 15.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe 1:2

Fr, 17.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Fal­ken 8:5

So, 19.03.2023 18:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe 3:2

Di, 21.03.2023 19:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Fal­ken 2:3

Fr, 24.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe

So, 26.03.2023 18:30 Uhr Sel­ber Wöl­fe – Heil­bron­ner Fal­ken

Di, 28.03.2023 19:30 Uhr Heil­bron­ner Fal­ken – Sel­ber Wöl­fe (sofern notwendig)



Kar­ten für das Heim­spiel der Sel­ber Wöl­fe gibt es im Vor­ver­kauf online unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei EDE­KA Egert in Selb am Vor­werk oder in Spar­neck bei IT-Solu­ti­ons Lauterbach.



Tickets für unse­re Gäste aus Heil­bronn gibt es über ein eige­nes Ticket­por­tal (Link: https://gaeste-sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​g​r​o​u​p​/​4​2​9​0​7​1​?​d​i​s​c​o​u​n​t​s​=​R​T​u​S​q​Q​t​a​U​6​7​m​r​U​S​t​u​j​n​F​Q​G​U​K​7​q​T​p​T​lLf). Alle Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.



Die Sai­son­kar­ten behal­ten für die Play­downs ihre Gültigkeit.