Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hand­ta­schen­dieb­stahl

Am 24.03.2023 von 08:30 Uhr bis 09:08 Uhr befand sich eine 88 Jah­re alte Frau zum Ein­kau­fen in der Nor­ma in der Bam­ber­ger Stra­ße 34 in Coburg. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te in einem unbe­ob­ach­te­ten Moment die Tasche der Dame. Hier­durch ent­stand der Frau ein Scha­den von rund 200 Euro. Zeu­gen die zu oben genann­ter Tat­zeit bei der Fir­ma Nor­ma ein­kau­fen waren und Hin­wei­se zu dem Vor­fall geben kön­nen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Hit­ler­gruß

Vor einem Lokal im Innen­stadt­be­reich schrie am 25.03.2023 um 03:30 Uhr ein 30 Jah­re alter Mann Nazi­pa­ro­len und zeig­te den Hit­ler­gruß. Der Mann ent­fern­te sich vor Ein­tref­fen der Strei­fe, konn­te aber durch Zeu­gen nament­lich benannt wer­den. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­wen­den von Kenn­zei­chen ver­fas­sungs­feind­li­cher Organisationen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Dieb­stahl einer Paketsendung

Als eine Anwoh­ne­rin des inne­ren Rings in Kro­nach an die­sem Frei­tag eine Paket­sen­dung aus ihrem Brief­ka­sten ent­neh­men woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das Kuvert, in dem die Ware zuge­stellt wer­den soll­te, auf­ge­ris­sen und den Inhalt ent­wen­det hat.

Laden­die­bin kehrt zum Tat­ort zurück

Bereits am Mon­tag ent­wen­de­te eine jun­ge Kro­na­che­rin einen Kopf­hö­rer in einem Ver­brau­cher­markt in der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße in Kro­nach. Am Tat­tag konn­te sie zwar unbe­hel­ligt ent­kom­men, doch erkann­te sie eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin beim neu­er­li­chen Betre­ten des Mark­tes am Frei­tag­abend wie­der, sodass die jun­ge Dame nun eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls erwartet.

Alko­hol­fahrt

Eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach stell­te bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Frei­tag­abend im Stadt­ge­biet erheb­li­chen Alko­hol­ge­ruch aus einem VW-Bus fest.

Der nach­fol­gen­de Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Bei der Fah­re­rin des Fahr­zeu­ges wur­de einen Atem­al­ko­hol­ge­halt von deut­lich über einem Pro­mil­le festgestellt.

Sie erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und die Fahr­erlaub­nis wur­de ihr entzogen.

Unfall­flucht

Am 24.03.2023 von 08:30 – 16:00 ereig­ne­te sich eine Ver­kehrs­un­fall­flucht mit einem Sach­scha­den von etwa 4.000 Euro.

Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß mit einem grü­nen oder tür­ki­sen­en Fahr­zeug gegen den lin­ken Kot­flü­gel eines gepark­ten Cor­sa und ent­fern­te sich anschlie­ßend ohne eine Scha­dens­re­gu­lie­rung vorzunehmen.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach bit­tet daher um Zeugenhinweise.

Gesucht wird ins­be­son­de­re ein Fahr­zeug mit der auf­fäl­li­gen Far­be und einem neu­en Front- oder Heckschaden.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der Tele­fon­num­mer 09261/5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Spie­gel abge­fah­ren und geflüchtet

Kulm­bach. Im Zeit­raum von Frei­tag 24.03.2023 ca. 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr wur­de der Spie­gel an einem ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­stell­ten Pkw in der Blaich abge­fah­ren. Der bis­lang unbe­kann­te Unfall­be­tei­lig­te ent­fern­te sich im Anschluss in unbe­kann­te Rich­tung. An dem wei­ßen Toyo­ta ent­stand so ein nicht uner­heb­li­cher Scha­den im drei­stel­li­gen Bereich. Die Poli­zei Kulm­bach hat die Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­ge­hens des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men und hofft in die­sem Zusam­men­hang auf Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Wer kann Hin­wei­se zu Fahr­zeug und Fah­rer machen?

Wer kann die Tat­zeit näher ein­gren­zen bzw. wer hat sonst ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Num­mer 09221/6090 entgegen.

T‑Shirts gestoh­len und geflüchtet

Kulm­bach. Am Don­ners­tag den 23.03.23023 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gegen 15:15 Uhr meh­re­re T‑Shirts vom Außen­stän­der eines Beklei­dungs­ge­schäfts in der Lang­gas­se in Kulm­bach. Im Anschluss flüch­te­te der Täter uner­kannt über die Gra­ben­stra­ße in Rich­tung EKU-Platz. Kur­ze Zeit dar­auf wur­de er auch noch ein­mal im Bereich der Obe­ren Stadt gesehen.

Die Poli­zei Kulm­bach hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf­ge­nom­men. Der bis­lang unbe­kann­te Täter trug eine getön­te Bril­le, eine schwar­ze „Bomber“-Jacke, sowie einer Camou­fla­ge-Hose in schwarz-weiß-grau­er Far­be, einem FC Bay­ern Schal und einer Base­cap in Tarn­far­ben. Zudem führ­te er eine Bauch­ta­sche im Camou­fla­ge-Muster in Kha­ki (grün) über die Schul­ter getra­gen mit sich und hat­te einen knie­ho­hen Schä­fer­hund­mi­sch­ling bei sich.

Der Täter wird beschrie­ben mit einem Alter zwi­schen 30–40 Jah­ren und einer Grö­ße von ca. 180 cm bis 185 cm.

Die T‑Shirts in den Far­ben Weiß, Mint­grün und Hell­braun trug er über sei­nem Arm. Wer kann Hin­wei­se zum Täter machen?

Die­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Num­mer 09221/6090 entgegen.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß bei Kat­schen­reuth – 2 Verletzte

KULM­BACH. Am Sams­tag­mor­gen kam es zu einem hef­ti­gen Ver­kehrs­un­fall mit zwei Pkws auf der Staats­stra­ße bei Katschenreuth.

Eine Frau aus dem Bay­reu­ther Land­kreis fuhr kurz vor 06:00 Uhr mit ihrem Audi von Krum­me Foh­re kom­mend in Rich­tung Kulm­bach. Im Aus­lauf einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve auf Höhe der Ort­schaft Kat­schen­reuth geriet die 35-Jäh­ri­ge ver­mut­lich aus Unacht­sam­keit nach links auf die Gegen­fahr­bahn. Hier stieß sie mit dem ent­ge­gen­kom­men­den VW Bus einer 32-Jäh­ri­gen Kulm­ba­che­rin fron­tal zusam­men. Durch den Auf­prall wur­den bei­de Fahr­zeu­ge von der Fahr­bahn geschleu­dert und kamen erst nach eini­gen Metern in der Grün­flä­che zum Lie­gen. Zum Glück erlit­ten die Unfall­be­tei­lig­ten nur leich­te Ver­let­zun­gen. Bei­de bega­ben sich zur Behand­lung ins Kulm­ba­cher Kli­ni­kum. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von ca. 15000 Euro.

Auf­grund der Ber­gungs- und Rei­ni­gungs­maß­nah­men muss­te die Staats­stra­ße immer wie­der für kur­ze Zeit voll gesperrt wer­den. Zu grö­ße­ren Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kam es dadurch aber nicht.