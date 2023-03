Mit dem Kul­tur­fonds Bay­ern wer­den auch heu­er wie­der Bam­ber­ger Pro­jekte geför­dert. Das teilt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit. „Mich freut beson­ders, dass mein Kabi­netts­kol­le­ge Kul­tur­mi­ni­ster Mar­kus Blu­me in die­sem Jahr gleich zwei und dazu ganz unter­schied­li­che Kul­tur­pro­jek­te für eine För­de­rung aus­gewählt hat: Mit einem Zuschuss von über 20.000 Euro wird das Wild Tunes Musikfesti­val unter­stützt und mit 18.000 Euro eine Kun­stausstel­lung der Kon­zept­künst­le­rin Swant­je Günt­zel geför­dert“, berich­tet Huml.



Das Umsonst und Drau­ßen Festi­val „Wild Tunes“ soll wie­der auf der Jahn­wie­se statt­fin­den. Eine Beson­der­heit: Zu den Pla­nungs­tref­fen lädt der Ver­ein Bam­ber­ger Festi­vals auch die Öffent­lich­keit ein. Wer sich mit sei­nen Ideen ein­brin­gen möch­te, kann sich online zuschal­ten. Die Aus­stel­lung der Ham­bur­ger Kon­zept­künst­le­rin Swant­je Günt­zel wird am 25. Mai in der Vil­la Des­sau­er eröff­net.