Der CSU Orts­ver­band Ker­s­bach führ­te sei­ne Haupt­ver­samm­lung mit Neu­wah­len im Ker­s­ba­cher Sport­heim durch. Die Orts­vor­sit­zen­de Stadt- u. Kreis­rä­tin Mar­ti­na Heben­danz konn­te hier­zu Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der und die Vor­sit­zen­de der Frau­en Uni­on, Rosa­lin­de Hof­mann, herz­lich will­kom­men heißen.

Die amtie­ren­de Orts­vor­sit­zen­de refe­rier­te in Ihrem Rechen­schafts­be­richt über poli­ti­sche Ereig­nis­se und Ver­an­stal­tun­gen der ver­gan­ge­nen Peri­ode. Ins­be­son­de­re die nach wie vor unbe­frie­di­gen­de Ver­kehrs­si­tua­ti­on in der Kersbacher‑, Bai­er­s­dor­fer u. Pox­dor­fer Stra­sse, in denen eine 30 km/​h Begren­zung durch das immense Ver­kehrs­auf­kom­men seit Jah­ren über­fäl­lig ist, wur­de ein­mal mehr the­ma­ti­siert. Eben­so die gefähr­li­che und viel zu enge Bus­hal­te­stel­le in der Ker­s­ba­cher Stra­sse, hier sind auch mitt­ler­wei­le bis­lang zum Glück „nur klei­ne­re Unfäl­le“ Ker­s­ba­cher Schü­ler zu ver­zeich­nen gewe­sen. Hier soll­te über eine Ver­la­ge­rung der Bus­hal­te­stel­le nach­ge­dacht wer­den, bzw. könn­te das Hal­ten der Bus­se auf der Stra­sse die Lage kurz­fri­stig ent­span­nen, auch wenn der nach­fol­gen­de Ver­kehr kurz war­ten müss­te. Geh­weg und Park­bucht sind ein­fach zu eng!

Nach wie vor kri­ti­sier­te Mar­ti­na Heben­danz den immer noch aus­ste­hen­den Hoch­was­ser­schutz für den Orts­teil Ker­s­bach, auf den man nun schon seit der Flut im Jahr 2007 und somit 16 Jah­re ver­geb­lich war­tet. Nach jüng­sten Äuße­run­gen der Ver­wal­tung ist mit einem Bau­be­ginn nicht vor 2025 zu rechnen.

Auf­grund der bela­sten­den Ver­kehrs­si­tua­ti­on und den künf­tig ent­ste­hen­den Wohn­ein­hei­ten im Poin­täcker Süd for­der­te der stellv. Vor­sit­zen­de, Rei­ner Freund, dass der geplan­te Aus­bau des dor­ti­gen Flur­we­ges nicht als Sack­gas­se endet son­dern bis zur Rewe/​Bahnhof durch­ge­zo­gen wird. Hier müs­se die Stadt in Vor­lei­stung tre­ten, um den Ver­kehr im Orts­teil Ker­s­bach nicht noch mehr zu befeu­ern. Alles ande­re käme einem Schild­bür­ger­streich nahe!

Laut Kas­sen­be­richt von Sil­ke Hof­mann ver­fügt der Orts­ver­band über soli­de und geord­ne­te Finan­zen, dies wur­de von den bei­den Kas­sen­re­vi­so­ren Ger­hard Gradel und Rein­hard Hof­mann nach erfolg­ter Kas­sen­prü­fung bestä­tigt, was die Ent­la­stung der Vor­stand­schaft zur Fol­ge hatte.

Die von Bür­ger­mei­ster Schön­fel­der gelei­te­te Neu­wahl brach­te fol­gen­des Ergeb­nis: Die amtie­ren­de Vor­sit­zen­de M. Heben­danz wur­de ein­stim­mig im Amt bestä­tigt, ihr zur Sei­te ste­hen wei­ter­hin die bei­den Stell­ver­tre­ter Stadt- u. Kreis­rä­tin Cari­na Schnei­der und Alt­stadt­rat Rei­ner Freund.

Eben­so wie­der gewählt wur­de Sil­ka Hof­mann für das Amt des Kas­siers. Fol­gen­de Bei­sit­zer kom­plet­tie­ren die Vor­stand­schaft: Rosa­lin­de Hof­mann, Leni Preusch, Diet­mar Schnei­der, Dani­el Bey­er-Heben­danz, Doris Gradel, Hei­ke Göß­wein und Susan­ne Wernet.

Das Kas­sen­prü­fer­amt über­neh­men wei­ter­hin Ger­hard Gradel u. Rein­hard Hofmann.

In der Stadt­ver­samm­lung ver­tre­ten fol­gen­de Dele­gier­te den OV Ker­s­bach: Mar­ti­na Heben­danz, Rei­ner Freund, Rosa­lin­de Hof­mann, Ger­hard Gradel u. Diet­mar Schneider.