Ob Land­schafts­mu­se­um Ober­main, Deut­sches Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um, Armee­mu­se­um Fried­rich der Gro­ße oder das Muse­um Hohen­zol­lern in Fran­ken: Sie alle bie­ten ab 1. April 2023 wie­der ihre ver­län­ger­ten Som­mer­öff­nungs­zei­ten an. Bis Ende Okto­ber kön­nen des­halb alle Muse­en in der ein­sti­gen Hohen­zol­lern­fe­stung täg­lich von 9 bis 18 Uhr besucht werden.

Mit dem Start in die Som­mer­öff­nungs­zei­ten endet auch die Erlaub­nis, mit dem Auto tags­über zur Plas­sen­burg zu fah­ren und dort zu parken.

Wer den Burg­berg nicht zu Fuß erklim­men kann oder möch­te, kann ganz bequem mit der Linie 5 des Stadt­bus­ses zur Plas­sen­burg hoch­fah­ren. Alle Fahr­zei­ten und Prei­se gibt es unter www​.stadt​bus​-kulm​bach​.de.