Land­kreis bedankt sich mit Spendenpostern

„Der Zusam­men­halt aller gesell­schaft­li­chen Kräf­te macht unser Fich­tel­ge­bir­ge aus. Dass auch unse­re Unter­neh­men hier so prä­sent sind, ist ein ech­ter USP“, sag­te Land­rat Peter Berek am Mon­tag (20.03.2023) in Selb. „Ich freue mich wirk­lich sehr über die groß­zü­gi­ge Spen­de der Fir­ma NETZSCH und dass wir gemein­sam für die Kin­der aus ukrai­ni­schen Fami­li­en, die im Fich­tel­ge­bir­ge Zuflucht gefun­den haben, Gutes bewir­ken konnten.“

Um die­sen Dank sicht­bar zu machen, hat das Land­rats­amt gemein­sam mit dem Staat­li­chen Schul­amt Spen­den­po­ster fer­ti­gen las­sen, die nun an die ein­zel­nen Abtei­lun­gen von NETZSCH über­ge­ben wur­den. Sie zei­gen, wie das Geld in den Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten im Land­kreis Ver­wen­dung gefun­den hat und wel­che Unter­stüt­zung gera­de ukrai­ni­sche Kin­der und ihre Leh­re­rin­nen, Leh­rer und Erzie­he­rin­nen dadurch erfah­ren konn­ten. Mit dem Geld konn­ten Bücher oder ande­re Lern­ma­te­ria­li­en ange­schafft wer­den, teil­wei­se wur­den aber auch Aus­flü­ge oder ander­wei­ti­ge gemein­sa­me Unter­neh­mun­gen damit finanziert.

Paul Netzsch beton­te: „Wir haben sehr gern gehol­fen und sind glück­lich zu sehen, wie die Spen­de für die Kin­der ein­ge­setzt wur­de. Die Poster sind eine tol­le Geste und wer­den an unse­ren Stand­or­ten ihren Platz bekom­men. Wir freu­en uns, dass dadurch auch die Last bei Kitas und Schu­len gemil­dert wur­de und alle Kin­der dort profitieren.“

In einem Spen­den­auf­ruf im ver­gan­ge­nen Som­mer hat­ten Mit­ar­bei­ter, Geschäfts­füh­rung und Gesell­schaf­ter der NETZSCH Grup­pe eine Spen­den­sum­me von 500.000 Euro an regio­na­le und über­re­gio­na­le Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen zugun­sten der Geschä­dig­ten des Ukrai­ne-Krie­ges bereit­ge­stellt. Dabei gin­gen 50.000 Euro an den Land­kreis Wun­sie­del i.F. zur Inte­gra­ti­on und För­de­rung ukrai­ni­scher Kin­der und Jugend­li­cher in regio­na­len Schu­len und Kindertagesstätten.