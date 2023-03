Bes­se­re Tref­fer­quo­te und star­ke Ner­ven im letz­ten Vier­tel sichern den Bay­reu­thern den 51:59 Aus­wärts­er­folg zum Auf­takt der RBBL2-Play­offs in Zwickau.

„Nach der Plei­te im Rück­spiel der Haupt­run­de gegen den RB Zwickau, hat­ten wir mit UNS noch eine Rech­nung offen!“, erklärt Spie­ler­trai­ner And­re Hopp nach dem Spiel. „Wir haben uns damals mit Allem, außer unse­rem eige­nen Spiel beschäf­tigt und stan­den uns so sprich­wört­lich sel­ber im Weg. Heu­te haben wir den Fokus über wei­te Strecken des Spiels auf die rich­ti­gen Din­ge gelegt, wenn wir so spie­len, kann man uns nur schwer schlagen“.

Die ersten Spiel­mi­nu­ten waren aus­ge­gli­chen. Die Inten­si­tät war auf bei­den Sei­ten von Beginn an hoch und einem Play­off-Halb­fi­na­le wür­dig. Erst zum Ende des 1. Vier­tels konn­ten sich die Bay­reu­ther dank eines schnel­len 0:7 Laufs mit 8:15 Punk­ten absetzen.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt erhöh­ten die Gast­ge­ber den defen­si­ven Druck. Ergeb­nis waren ledig­lich 7 Bay­reu­ther Punk­te. Da die Ver­tei­di­gung jedoch auch in die­sem Vier­tel soli­de stand und der RSV selbst nur 12 Zäh­ler durch die Zwickau­er Offen­si­ve zuließ, roll­ten die Wag­ner­städ­ter mit 20:22 Zäh­lern mit einer knap­pen Füh­rung in die Halbzeitpause.

Auch das 3. Vier­tel gestal­te­ten die bei­den Teams auf Augen­hö­he. Die Bay­reu­ther Ver­tei­di­gung zwang die Zwickau­er in die­ser Pha­se des Spiels ver­mehrt zu schwe­ren Korb­ab­schlüs­sen. Da die Gäste im Gegen­zug jedoch das ein ums ande­re Mal, ein­fa­che und schön her­aus­ge­spiel­te Wür­fe ver­fehl­ten, konn­ten die Bay­reu­ther den Vor­sprung nicht wei­ter aus­bau­en (32:34).

Mit einem 7:0 Run der Haus­her­ren star­te­te der letz­te Spiel­ab­schnitt denk­bar ungün­stig für den RSV, der trotz des schnel­len 5 Punk­te Rück­stands die Ner­ven behielt. Mit dem nöti­gen Fokus, Ruhe und guter Ball­be­we­gung in der Offen­si­ve ega­li­sier­ten die Gäste zunächst den Rück­stand und gin­gen dann wie­der selbst in Füh­rung. Dank eines star­ken 4. Vier­tels gewin­nen die Bay­reu­ther Spiel 1 von 2 um den Ein­zug ins Fina­le der RBBL2-Play­offs am Ende ver­dient mit 51:59 Punkten.

Aus­blick

Kalen­der raus und Stif­te spit­zen – Play­offs in Bay­reuth, JA das geht! Das Rück­spiel der Halb­fi­nal­se­rie fin­det bereits die­sen Sonn­tag statt. Am 26.03. um 14:00 Uhr emp­fan­gen wir den RB Zwickau in der Ober­fran­ken­hal­le in Bay­reuth. Sup­port­et unser Team auf dem Weg ins Fina­le. Die Mädels und Jungs freu­en sich auf Eure laut­star­ke Unterstützung.

Ergeb­nis­se & Statistiken

