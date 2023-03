Beim Online-Vor­trag „E‑Autos und Lade­mög­lich­kei­ten“ am Don­ners­tag, 23. März 2023, um 19.30 Uhr, der im Rah­men der Vor­trags­rei­he des Arbeits­krei­ses Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­krei­ses Forch­heim ange­bo­ten wird, gibt der Kli­ma­schutz­ma­na­ger des Land­krei­ses Forch­heim inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen zu die­sem Thema.

Die Elek­tro­mo­bi­li­tät gewinnt zuneh­mend an Bedeu­tung. Dies zei­gen einer­seits die Ver­än­de­run­gen in der Auto­mo­bil­in­du­strie, ande­rer­seits auch die stei­gen­de Zahl an Neu­zu­las­sun­gen von Elek­tro­au­tos. Mitt­ler­wei­le ste­hen auf dem Markt ver­schie­de­ne Elek­tro­au­tos in unter­schied­li­chen Grö­ßen und Aus­füh­run­gen zur Ver­fü­gung. Fah­ren mit Öko­strom, besten­falls von der eige­nen PV-Anla­ge und hohe Ener­gie­ef­fi­zi­enz spre­chen für die E‑Mobilität. Im Rah­men des Vor­trags wer­den die Unter­schie­de zwi­schen Elek­tro-Auto, Hybrid-Antrieb und Ran­ge­Ex­ten­der erläu­tert. Außer­dem gibt es Hin­wei­se, wor­auf bei der Anschaf­fung eines E‑Autos geach­tet wer­den soll­te und wie das Laden zu Hau­se oder im öffent­li­chen Raum funk­tio­niert. Wei­te­re Ent­schei­dungs­kri­te­ri­en sind die Reich­wei­te und ein mög­lichst ein­fa­cher und schnel­ler Lade­vor­gang sowie die Ver­füg­bar­keit von Ladesäulen.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu den staat­li­chen För­de­run­gen, wie zum Bei­spiel der Kauf­prä­mie und steu­er­li­chen bzw. ver­kehrs­recht­li­chen Ver­gün­sti­gun­gen run­den den Vor­trag ab. Fra­gen kön­nen wäh­rend des Vor­trags über die Chat-Funk­ti­on gestellt werden.

Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, die Teil­nah­me ist kosten­frei. Bit­te mel­den Sie sich unter www​.vhs​-forch​heim​.de (Kurs-Nr. Fo917) recht­zei­tig (bis spä­te­stens 16 Uhr des Vor­trags­ta­ges) an, damit wir Ihnen die Zugangs­da­ten per E‑Mail zuver­läs­sig über­mit­teln können.