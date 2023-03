Am Sams­tag, 25. März 2023 ist es wie­der so weit! Die Bands der Kreis­mu­sik­schu­le entern die Büh­ne im JUZ Bam­berg, Mar­ga­re­ten­damm 12a, Bam­berg und zei­gen bei Turn Up The Volu­me II, was sie in den letz­ten Jah­ren gelernt haben.

Mit dabei ist die Jazz-Com­bo der Musik­schu­le, die schon zahl­rei­che Auf­trit­te im Land­kreis absol­viert hat und mit jaz­zi­gen Klän­gen den Abend eröff­net. Als zwei­te Band geben sich „More Attack“ zum ersten Mal die Ehre und prä­sen­tie­ren neben bekann­ten Indie­rock-Songs auch eini­ge eige­ne Stücke. Die drit­te Band an die­sem Abend ist „Neck­less“ – sie wer­den den Abend mit Blues- und Indie­rock-Klän­gen berei­chern. Obwohl die Jungs und Mädels schon alte Hasen sind, ist auch das der erste Auf­tritt der Band. Zum Abschluss dre­hen „The fai­ling Brain­storm“ die Ver­stär­ker auf. Die jun­gen Musi­ker haben ver­gan­ge­nes Jahr schon auf dem Wild Tunes Open Air spie­len dür­fen und been­den den Abend mit Rock-Klassikern.

Ein­lass ist 18:30 Uhr, der Ein­tritt ist frei.